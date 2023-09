Hace cien días, Siero estrenaba gobierno local con mayoría absoluta del PSOE, un hito que sólo se había alcanzado hace 40 años con el también socialista Manolo Villa y que determinaba en la sesión de investidura cuatro años de estabilidad para los socialistas, que se bastan a sí mismos para sacar adelante sus propuestas. Las urnas dictaminaron en mayo que el PSOE gobernara con 13 ediles de un total de 25, frente a los 7 que suma el Partido Popular, segunda fuerza en la Coporación local, los dos concejales conseguidos por Vox, que dobló su representación municipal anterior, la concejala que sigue manteniendo la Plataforma Vecinal de La Fresneda, la edil de Podemos y la concejala de IU.

Tras el periodo clásico de gracia que se da al inicio de la gobernanza de un nuevo mandato, el balance que hacen unos grupos y otros es muy dispar. Para el principal partido en la oposición, el PP, con siete ediles, este arranque de mandato está siendo "muy negativo". Según el portavoz de los populares, Juan Luis Berros, hay elementos que lastran la acción de gobierno, como el hecho de que "no sepamos nada de la apertura de Amazon, ni en un futuro próximo ni a medio ni a largo plazo", lamenta, cuando "era una los grandes proyectos de este gobierno".

A ello se suma, destaca Berros, "una subida de impuestos injustificada, cuando el Ayuntamiento cuenta con remanente suficiente", así como "una constante amortización de puestos de trabajo municipales, algo que vemos con mucha preocupación". Consideran esto último como una "falta enorme de palabra del alcalde", toda vez que "contaba con el compromiso personal de Ángel García para reunirse conmigo y abordar la situación de la Policía Local, pero sigo esperando por ese encuentro", denuncia el portavoz del PP.

Además, añade que "el trato del gobierno es totalmente mejorable" en estos primeros compases del mandato, porque, por ejemplo, "se nos está vulnerando el derecho democrático de ver los expedientes municipales con libertad, siempre tenemos que hacerlo en presencia de un concejal del gobierno y eso ralentiza la labor de la oposición", denuncia. "No se está facilitando nuestro trabajo, al menos de momento", afirma taxativo Juan Luis Berros, quien también lamenta que "tengamos unos locales para los grupos municipales en los que sencillamente no cabemos".

Desde Vox, en cambio, y a pesar de la disparidad ideológica con el PSOE, se hace una lectura muy positiva del inicio del mandato, y los dos ediles de la formación se muestran satisfechos con el desarrollo de estos primeros cien días de gobierno. "Los valoramos positivamente, somos el único grupo de la oposición que ha visto cómo sus mociones han sido aprobadas", destaca Josué Velasco.

Entre sus logros cita la aprobación de la puesta en marcha de una línea de transporte público entre La Fresneda, Lugones, Viella y Parque Principado y el compromiso del gobierno para aumentar el número de plazas de aparcamiento para personas movilidad reducida. "Nuestras medidas en favor de los vecinos están saliendo adelante y se está demostrando que a base de diálogo con el equipo de gobierno trabajamos para mejorar la vida de los sierenses", resalta Velasco en este sentido.

Planes para La Fresneda

En el caso de la Plataforma Vecinal de La Fresneda, tradicional aliado del gobierno del PSOE, su edil Alejandra Cuadriello desliza que "a estas alturas del año pasado ya teníamos aprobado el presupuesto del año que viene, y confío en que la mayoría absoluta no sea obstáculo para llegar a acuerdos presupuestarios con el equipo de gobierno". Entre las necesidades de la urbanización que aún esperan por una solución, Cuadriello cita "la mejora de la senda, la instalación de cámaras de seguridad o el servicio de autobuses".

En todo caso la buena sintonía con el gobierno socialista ha sido palpable en los últimos años, y no se espera que la mayoría absoluta conseguida por el PSOE en esta ocasión vaya a ser un impedimento para que continúe la buena relación. No en vano, la Plataforma Vecinal de La Fresneda fue de las primeras formaciones en recibir la llamada del alcalde para lograr su respaldo en la investidura, un apoyo que no necesitaba pero con el que se quiso dejar claro que las relaciones continúan en la misma línea del pasado mandato.

Desde Podemos, la edil Silvia Tárano lamenta por su parte que el inicio de mandato haya estado marcado por "las subidas de impuestos y las consecuencias de las privatizaciones, que nos dejan a expensas de las empresas de las que dependemos, con precios excesivos y calidades deficientes". Asimismo, apunta que echa de menos "un diálogo" y prevé "seguir haciendo propuestas para mejorar la vida de la gente". "Y, aunque al PSOE no le guste, fiscalizar la labor del equipo de gobierno", añade. Podemos es una de las fuerzas más activas en esta tarea, con numerosas preguntas e interpelaciones en los plenos municipales, a pesar de que cuentan con una sola representante.

Teresa Álvarez, la edil de IU, recuerda que estos primeros cien días "ha sido para nuestro grupo un periodo de trabajo intenso para tratar de llevar a efecto el presupuesto, que se ha visto afectado en su ejecución por el parón electoral". La prioridad que se marcan es la de "cumplir con el presupuesto, porque se trata de inversiones imprescindibles para el concejo", y "empezar la negociación de las cuentas de 2024 con propuestas realistas para mejorar la calidad de vida en Siero".

Mayor exigencia

Por su parte, para el alcalde, Ángel García, los cien primeros días de mandato van mucho más allá de un periodo de un trimestre, puesto que "en realidad estoy a punto de cumplir cien meses en el cargo, desde 2015", recuerda. Es en este año 2023 cuando ha conseguido la mayoría absoluta con 13 ediles, tras comenzar en el primer mandato, hcae ocho años, con apenas 7, pero "eso no hace las cosas más fáciles, al contrario, cada vez se acumula más trabajo y más responsabilidad", razona. Porque, como sostiene el regidor, "después de tanto tiempo, conoces mejor los problemas, llegas más a fondo a todas las cuestiones, y se asumen más retos que hacen que aumente el nivel de trabajo".

A ello se añade que "la mayoría absoluta conlleva una mayor autoexigencia", sostiene García, "un mayor compromiso aún tras el respaldo obtenido". Y por ello, "seguiremos dando el máximo por el proyecto que tenemos de municipio" asegura.

Los esfuerzos de estos primeros días de mandato han estado enfocados a la ejecución de los compromisos presupuestarios, con modificaciones de crédito a cargo de los remanentes de tesorería para poner en marcha otros nuevos, y con el trabajo de elaboración de las cuentas municipales sobre la mesa. El objetivo es poder tener definidas las partidas para el año que viene a la mayor brevedad posible, para "garantizar que las inversiones se cumplen".