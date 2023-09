Las peñas que elaboran las carrozas de Valdesoto viven estos días con estupor la posibilidad de que el desfile pueda desaparecer por falta de relevo en la comisión de festejos de San Félix. El recorrido de los artefactos por la localidad, declarado de Interés Turístico Regional, es uno de los platos fuertes de la celebración que cada año reúne a miles de personas, y las peñas se ofrecen a colaborar en lo que esté en su mano para que la celebración, que el año pasado cumplió medio siglo de vida, pueda seguir teniendo lugar cada mes de agosto.

En la peña de Bendición señalan que "es una pena enorme que la fiesta esté en riesgo, proque a muchos esta celebración nos vio crecer". Y es por ello que "estamos dispuestos a colaborar en lo que se necesite, como hemos estado haciendo ya en las últimas ediciones con la comisión de San Félix".

Asumir la organización del desfile como tal "lo vemos un poco inviable", porque en su caso muchos de los integrantes de la peña "están trabajando fuera de Asturias, algunos no están para San Félix y aquí quedamos tres; ya este año tuvimos que hacer una carroza más sencilla, simplemente porque no tenemos gente, pero eso no quita para que colaboremos en lo que se necesite". Para este colectivo "habría que hablarlo entre nosotros a ver si surge una solución", sin perder de vista que "la fiesta es del pueblo, es de todos".

En otras peñas como la de CasaFredín sostienen que "habría que barajar varias opciones" porque "si una peña está en la comisión, tendría que dejar de hacer carrozas". Una de las soluciones que verían con buenos ojos sería la de "que se unan las peñas y que varios componentes de cada una se fueran rotando para llevar la comisión y poder seguir participando en el desfile". O "vender la barra y que alguien del pueblo o de las carrozas se dedique íntegramente a preparar el desfile".

Todo ello con la idea de que "esta fiestaza no se muera, porque sería una gran pérdida para Valdesoto, para sus gentes y sobre todo para sus carrozas", lamentan.

La comisión ha convocado una nueva reunión, que se celebrará el próximo día 6 de octubre, a las 20:00 horas en el centro polivalente, para intentar buscar un relevo que, hoy por hoy, se antoja complicado.