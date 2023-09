En sus inicios fue apenas un módulo metálico prefabricado, pero la ilusión de la comunidad católica de La Fresneda y un crecimiento exponencial de la población hicieron que pronto la urbanización contara con una iglesia como Dios manda, un espacio para el culto que cuenta con capacidad para más de 600 fieles y que el próximo día 8 de octubre celebrará sus bodas de plata. Fue el 20 de septiembre de 1998 cuando se consagraron tanto el templo como el altar, como recuerda con memoria prodigiosa el párroco, José Luis Fernández Polvorosa, pero la conmemoración se ha trasladado hasta el segundo domingo de octubre para poder organizar una misa que será oficiada por el Arzobispo, Jesús Sanz Montes, y a la que seguirá una comida de fraternidad en un restaurante de Llanera.

Fernández Polvorosa ha sido de hecho el único párroco de Santa María de La Fresneda, desde que fuera requerido en el año 1991 para las parroquias de Viella y Bobes "ya con la idea de hacer esta iglesia y poner en marcha la parroquia", recuerda el sacerdote, que antes de recalar en Siero estaba destinado en Cabañaquinta. "Debo de ser un cura constructor y edificante", bromea Polvorosa entre recuerdo y recuerdo de su llegada a la zona, en la que "no había casi nada, apenas la calle principal y los primeros chalés de la urbanización".

El 31 de julio de 1991 tuvo lugar su nombramiento como nuevo responsable de la zona, y el 15 de septiembre "me presentaron aquí. Lo primero que hice fue ir a vera Rufino Orejas, de la Constructora los Álamos, para ver si había un local para poner esto a funcionar", rememora. "Me prometió que ese mismo año para Navidad ya podría celebrar la Misa del Gallo en La Fresneda, y la verdad que es que no solo se cumplió sino que se materializó mucho antes", explica el párroco.

Ya en noviembre de ese mismo año 1991 se pudieron empezar a celebrar los cultos religiosos en un módulo metálico, "fabricado en Pravia, que costó cinco millones de pesetas y fue colocado en el parque, junto a la calle Acacias". Tenía teléfono, aseo, sacristía y luz, "y cuando no funcionaba, había un generador". Y también contaba con cien sillas para que sentaran los fieles, "muchas más comodidades que en algunas de las parroquias de las que yo venía", asegura Fernández Polvorosa.

En aquellos tiempos, y gracias a "la gran colaboración con la que siempre contamos, con un grupo de feligreses muy activos", también se empezaron a comprar elementos con la vista puesta en la edificación de la iglesia. "El altar, la imagen de la patrona y el sagrario se compraron ya al principio para luego pasarlo al templo nuevo", relata.

Fue en el año 1994 cuando el Arzobispado encargó el proyecto, y en 1996 se firmó el contrato de unas obras que comenzaron finalmente en 1997, en una parcela junto a al avenida Principal y a un paso de la Plaza Mayor. La inauguración tuvo lugar el 20 de septiembre de 1998, un acto solemne presidido por el entonces Arzobispo Gabino Díaz Merchán. "No hubo una gran fiesta, fue algo sencillo", matiza Polvorosa, pero sí se dio especial realce el hecho de que el templo cuenta con las reliquias del único protomártir asturiano, San Melchor de Quirós. "Están en una urna bajo el altar, allí se colocaron a las cinco de la tarde de aquel día", explica. Y además del templo, se edificaron la residencia del párroco, la sacristía y las oficinas bajo la iglesia, con salones que "nos permiten tener hasta siete reuniones a la vez".

El templo ha visto cómo La Fresneda ha doblado su población en estos años, cómo las necesidades cambian y cómo la natalidad desciende. "Llegué a celebrar 63 bautizos al año y ahora apenas llegamos a 30. Con las comuniones pasa lo mismo, hemos pasado de 66 anuales a unas 40", señala el párroco. Aún así, "esta parroquia puede presumir de la gran participación de los fieles, con una junta parroquial que al principio trabajó muchísimo para poner la parroquia en marcha, y con un consejo pastoral en la actualidad que cuenta con grupos de catequesis, de poscomunión, confirmación, Cáritas, grupo de Biblia, de oración y el equipo de hipoteca".

Porque el templo que ahora celebra sus bodas de plata aún no está pagado. "Costó 656.000 euros en total, y aún faltan 40.000 por pagar, gracias a que la Diócesis no nos cobra intereses hemos podido saldar la deuda poco a poco", señala. Un dinero que "ya está encauzado, yo tengo 91 años para 92 y me moriré sin haberlo pagado todo, pero el que venga detrás lo encontrará casi solventado", bromea el párroco, que cuenta con un blog pastoral que siguen miles de fieles, muchos de ellos del Pacífico, y con un perfil de Facebook desde el que también saluda a sus fieles y envía mensajes.

"La gente sigue ayudando mucho, tenemos voluntarios para todo", valora, mientras echa un vistazo a la imagen de la patrona. Una Virgen con el niño en alto, maciza de madera, que lleva 25 años alumbrando a su comunidad.