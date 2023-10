La glorieta en construcción para mejorar la seguridad del tráfico al paso de la carretera N-634 por La Carrera (Siero) se demora. Su apertura se había anunciado para septiembre cuando se puso en marcha la actuación, pero, según fuentes conocedoras de la marcha de los trabajos, todavía quedan por delante uno o dos meses para culminarlos. En el caso de la glorieta de Colloto que está incluida en el mismo contrato del Ministerio de Transportes para la erradicación de cruces conflictivos en la antigua carretera de Santander, la empresa adjudicataria ha reactivado unas obras que apenas han avanzado desde que el pasado 30 de marzo se anunció oficialmente que arrancaban.

Una visita a las obras de la glorieta de La Carrera basta para darse cuenta de que su apertura no es inminente. Pese a que la raqueta ya toma forma, todavía queda trabajo para culminarla, así como el asfaltado de todo el ámbito, la reposición de la red de servicios o la retirada del semáforo que hay actualmente en este punto de la N-634, entre otras actuaciones. La raqueta se ubica a la salida de Pola de Siero hacia Oviedo por la carretera N-634. El diseño de los técnicos consiste en una estructura cerrada con un radio interior de quince metros y una calzada anular de nueve metros, dotada con dos carriles. La mejora de la seguridad que persigue esta actuación sale de la supresión de todos los giros a la izquierda y de los cruces de calzada. La iniciativa se completa con la construcción de una nueva parada de autobús para sustituir a la actual, que está muy deteriorada, siendo otra de las actuaciones que están todavía pendientes.

La glorieta de Colloto se ubica en la intersección de la carretera N-634 hacia la estación de Viella. Su objetivo es acabar con las maniobras peligrosas que se generan a diario en un punto con abundante tráfico, tanto de vehículos ligeros como de pesados, ya que se trata de unos de los principales ámbitos industriales y comerciales del concejo. El proyecto detalla una estructura con un ancho interior de ocho metros que prestará servicio a los usuarios de la carretera municipal SI-3 (Colloto-Viella).

Maquinaria

En el momento en que se pusieron en marcha oficialmente los trabajos en esta raqueta también se fijó su apertura para septiembre. Sin embargo, LA NUEVA ESPAÑA desveló el mes pasado que las obras apenas se habían iniciado y que hacía meses que los vecinos no observaban actividad alguna en el enclave. La situación había cambiado ayer por la mañana, cuando, sin llegar a notarse una gran actividad, sí que había personal y maquinaria trabajando.

El presupuesto global de estas dos actuaciones suma un total de 642.500 euros. Las nuevas glorietas de la N-634 forman parte de una inversión global de cuatro millones de euros que el departamento que dirige Raquel Sánchez destina a eliminar intersecciones peligrosas en la red regional de carreteras del Estado. Entre ellas figura la construcción de la nueva glorieta de Villanueva (Cangas de Onís), en un cruce de la carretera N-625 en el que se han registrado varios accidentes durante los últimos años, alguno de ellos de gravedad, y que sirve de acceso al Parador Nacional de Turismo. Los trabajos todavía no se han iniciado, ya que, según fuentes del Gobierno central, las diferentes actuaciones incluidas en este contrato se irán ejecutando de forma escalonada. De esa forma, las obras en la comarca oriental no se pondrán en marcha, al menos, hasta que no estén listas las que se ejecutan en La Carrera y Colloto.