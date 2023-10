Ángel García: "Nunca compré en Amazon y por mí no existiría, pero como existe es una excelente noticia que invierta en Siero"

La Cámara de Comercio de Oviedo y la Cámara de Comercio de España organizaron este martes una jornada formativa sobre digitalización de las pymes en colaboración con Amazon y en cuya inauguración intervino el alcalde de Siero, Ángel García. Como era previsible, la interrogante sobre la fecha de apertura del gran centro que la multinacional tiene construído en Bobes fue protagonista del encuentro posterior que el regidor tuvo con los medios. La colaboración de la compañía americana en este evento dio la impresión de ser un apoyo a la idea de que el complejo abrirá más pronto que tarde, aunque el regidor reconoció que se sigue sin fecha cierta para ello. Fue, no obstante, una jornada en la que García se mostró optimista con el futuro de Siero y de Asturias, que también pasa por el desarrollo del polígono de Bobes en el que, dijo, hay nuevas inversiones en marcha y que espera ver lleno en unos años.

El alcalde de Siero, con la franqueza que caracterizan sus declaraciones públicas, dejó varias reflexiones al respecto de Amazon, las inversiones en el municipio y la inevitable adaptación al mundo global actual.

"Voy a desvelar hoy un secreto: yo nunca he comprado en Amazon y, si de mí dependiese, Amazon no existiría. Como tampoco existiría Tesla, ni Google, ni Apple, ni la guerra de Israel con Palestina. Y digo esto porque en esta comunidad autónoma dedicamos demasiados esfuerzos a ir contra el mundo en vez de adaptarnos al mundo que nos toca vivir. Como alcalde de pueblo que no depende de mí regular el comercio mundial ni las normas que lo rigen, lo que hacemos es adaptarnos lo mejor posible a ese mundo dentro de los instrumentos que tenemos y por eso es una excelente noticia que Amazon haya invertido en nuestro territorio. Porque si no estuviera en nuestro territorio, la gente seguiría comprando igual en Amazon. Eso es muy importante no perderlo de vista, porque siempre estamos debatiendo sobre cuestiones sobre las que no podemos decidir y con posiciones con las que además estamos restando oportunidades a esta comunidad autónoma", explicó.

El alcalde afirmó además que hay una cuestión" no menos importante" que es que no es posible ni tendría ningún efecto "decirle a un chaval joven o a los miles de personas que compran en Amazon y en otras plataformas online" donde pueden o no gastar su dinero.

Felicitó a la Cámara de Comercio por la jornada y por la labor que desarrollan de manera continuada y también a la dirección general de Comercio del Principado. "Les animo a que lo sigan haciendo así, trabajando en esa línea. Desde el Ayuntamiento también siempre lo intentaremos. Las personas tenemos una concepción determinada delmundo y creemos que es así, pero resulta que en muchas ocasiones el mundo es totalmente distinto a como lo vemos nosotros y queremos imponer nuestra visión. Yo creo que de eso ya toca pasar página y bienvenido sea Amazon. Ojalá que abra lo antes posible, que eso lo estamos deseando muchos y que genere mucha riqueza y oportunidades, pues herramientas como las de la digitalización son instrumentos más al servicio de las ventas y el comercio en el mundo", aseveró.

Sobre la si es optimista con la apertura de Amazon en Bobes, explicó que sí lo es. "Yo siempre soy optimista, voy a tener incluso que empezar a comprar en Amazon para ver si se produce antes la apertura", bromeó. "Por supuesto que soy optimista, si no, no estaría aquí hoy y además creo que es una oportunidad para Asturias", añadió.

Se extendió también sobre el desarrollo del polígono de Bobes, cuyas parcelas comercializa la Sociedad Gestión y Promoción del Suelo (Sogepsa) y cuya venta estaba bloqueada a causa de los cambios accionariales en la entidad. El problema está resuelto desde hace unos días tras varias peticiones del regidor, que agradeció la resolución de los problemas. Hay, avanzó García, varias operaciones en marcha para nuevas inversiones, si bien no desveló de qué empresas se trata para no dificultar el buen desarrollo de las operaciones.

"Estamos con operaciones no de la misna envergadura que Amazon, pero con varias de diferente nivel. En definitiva, demandas de suelo y oportunidades para invertir que serán una realidad en poco tiempo. El objetivo final es que esa área industrial, que durante años fue un espacio donde solo crecía el plumero de la pampa y llevaba más de 20 años paralizado, esté llena de empresas y seguro que lo veremos muy pronto si sigue así la dinámica", añadió el alcalde.

El regidor agradeció el papel del Principado para desbloquear la venta y escritura de parcelas, por "desatascar esa situación que impedía formalizar operaciones que estaban comprometidas". "Ahora lo que toca es vender, dar licencias y que se pongan a construir rápidamente", dijo. Sobre los proyectos a la vista, añadió que los hay, "pero no puedo yo desvelar el nombre porque no lo pongamos en riesgo, ya tendremos tiempo".