Podemos Siero denuncia falta de personal en la Fundación Municipal de Cultura y asegura haber recibido quejas al respecto tanto por parte de los trabajadores municipales del área como de los usuarios. "Hay una falta de planificación e improvisación en la contratación, derivada de bajas médicas y jubilaciones que no se están cubriendo", dice la formación.

La situación supone, explica Podemos, "que el personal actual tiene que asumir nuevas funciones que conllevan una sobrecarga de trabajo y un déficit en el funcionamiento de determinados servicios". Uno de los que se ha visto afectado, afirman, es el servicio de biblioteca. La concejala de la formación morada, Silvia Tárano, señala que es "la falta de nuevas incorporaciones lo que precariza el servicio que se ofrece".

Por otra parte, Tárano indica que "las jubilaciones no son situaciones sobrevenidas, se sabe en qué fecha se van a producir y, para que todo siga funcionando correctamente, se debe tener planificada de antemano la solución". Una de las jubilaciones que no se ha cubierto aún es, sostiene Tárano, la del propio director de la Fundación Municipal de Cultura. Plaza que se va a cubrir como puesto de libre designación tras el acuerdo alcanzado entre PSOE, Izquierda Unida, la Plataforma Vecinal de La Fresneda y Vox, incide Podemos Siero, que ha mostrado su total desacuerdo con la decisión. "La cultura no debe ser politizada", ha señalado la edil.

Tárano también reclama que desde la Concejalía de Cultura "se actúe con urgencia para solucionar estas cuestiones y se retome la normalidad en la actividad de las bibliotecas del municipio, dando un servicio de calidad a los usuarios".