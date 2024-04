Iyán Castaño, Premio Asturias Joven de Artes Plásticas 2023 por su proyecto "Sand Ripples"

Algunas de sus obras ya se han vendido en Mallorca, Londres y Estados Unidos (EE UU). Iyán Castaño (Valdesoto, 1996) puede pasarse días enteros contemplando el mar. Una relación que, asegura, le viene de familia. Lo observa, lo investiga, se hace preguntas sobre su fuerza y su inmensidad. Hasta que un día se planteó cómo podría enseñarle a la gente lo que él veía. De ahí nació el proyecto "Sand Ripples", por el que ha sido galardonado con el premio Asturias Joven de Artes Plásticas 2023. Se compone de una serie de obras en las que el artista puede pasarse trabajando seis horas de continuo, que es lo que dura una bajamar. Y es que el sierense quiere mostrarle a la gente "las ondas que se forman en la arena cuando la marea baja".

Castaño se expresa a través de una técnica englobada dentro de lo que se denomina gráfica experimental. "Cuando llego a la playa y veo lo que hay, es cuando decido qué técnica y qué materiales voy a utilizar". Tanto es así que hay días en los que "llego a la playa y no puedo trabajar porque no hay ningún relieve en la arena". En sus obras no solo influyen las mareas. También "lo cerca o lejos que la luna esté de la tierra o, incluso, si un pez o un cangrejo han pasado por ahí", explica el artista.

Las obras de Iyán Castaño, no tienen nombre. Simplemente, llevan impreso el día en que se realizaron. "Son formaciones efímeras y, como tal, no hay dos iguales. En cada marea baja, los relieves son diferentes. En cuanto el mar vuelve a subir, desaparecen", apunta.

Castaño comenzó su andadura en el arte como cualquier otro niño. "Empecé a pintar cuando tenía seis años, porque me gustaba y me evadía", rememora. Poco a poco, los lápices Alpino y los "plastidecor" se le fueron quedando pequeños. "Empecé a interesarme por otras técnicas y estudié grabado en la Escuela de Oviedo, para, después, pasarme a la carrera de Bellas Artes en Bilbao".

Actualmente, para crear sus obras, el artista utiliza una técnica "a caballo entre el grabado y la pintura". "Llevaba años queriendo hacer algo de este estilo", afirma. El galardón que acaba de recibir supone para él un gran apoyo. "Ahora me veo arropado y más metido en el mundo del arte. Además de que es un empujón que me anima a seguir creando, porque hace que se visibilicen todas las horas que me lleva mi trabajo. Eso es algo de agradecer", subraya.

Sus próximos proyectos, aunque aún no puedan desvelarse, siguen manteniéndolo inmerso en los relieves y siempre conectado con la naturaleza. "Ahora mismo estoy en un proceso de investigación", indica. De momento, solo piensa en "conseguir que mis obras le lleguen a la gente, que vean la playa de otra manera y darles algo en lo que pensar". Ahora, cada vez que alguien, a la cálida luz del atardecer de un día de verano, camine sobre la arena, podrá pensar que nunca jamás volverá a pisar nada igual.