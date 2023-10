El gobierno sierense suma el apoyo de Izquierda Unida (IU) a la aprobación del presupuesto municipal para 2024. Los socialistas, que obtuvieron 13 de los 25 concejales de la Corporación en las últimas elecciones, tienen mayoría absoluta y podrían sacarlo adelante en solitario, pero las cuentas van a contar además con el respaldo de otros dos grupos. El de la coalición, con el que el alcalde, Ángel García, ha firmado el acuerdo este sábado a las nueve de la mañana, y con el de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF), con la que el pacto se suscribió este viernes. Las cuentas ascienden a 58.630.941,92 euros, lo que representa una subida de casi el 7 por ciento con respecto a este ejercicio, y son las segundas más altas del concejo hasta la fecha.

Tanto la concejala de IU Teresa Álvarez como el alcalde destacaron este sábado el buen clima que existe entre ambos grupos municipales y los acuerdos adoptados en beneficio de Siero. "La política es el arte de lo posible. Trabajamos para mejorar la vida de la gente y, en este caso, de los vecinos del concejo", dijo Álvarez, que explicó que IU puede reconocerse en el proyecto de los presupuestos. Su huella se ve en la solicitud de que se elabore un estudio para determinar el estado del saneamiento, redes de canalizaciones y pluviales de la zona a la entrada de la Pola que se inunda cada vez que las lluvias son abundantes, en la recuperación de los consejos sectoriales de Infancia, Juventud, Mayores o el Escolar o también en la partida destinada a Cooperación al Desarrollo, que se vuelve a dotar en las cuentas con 10.000 euros.

El regidor señaló por su parte que estas son actuaciones que concitan consenso y acuerdo acerca de su necesidad por parte de ambas grupos y celebró el buen entendimiento con la coalición que, añadió, se está produciendo también en el ámbito del Principado con el consejero de la coalición, Ovidio Zapico, a cargo de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos. "Esperamos que sea una relación duradera", dijo el alcalde, tanto en referencia al espacio municipal como al autonómico.

Siero volverá a ser el primer Ayuntamiento de Asturias en sacar adelante sus cuentas. Prevé aprobarlas en el pleno del próximo jueves, después de su paso por la comisión del lunes. El regidor avanzó ya este viernes que se ha sentado a buscar consensos pese a no necesitarlos con aquellos grupos que entiende "tiene voluntad real de acordar". A preguntas de los medios precisó que no lo ha hecho con el PP ni con Podemos.

Este viernes se suscribió ya un acuerdo con la concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF), Alejandra Cuadriello, que votará a favor de un proyecto que cuenta entre sus principales inversiones dos de los planes estrella del mandato: la senda peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda, con una dotación municipal de 3.217.000 euros, y el plan para la calle polesa Florencio Rodríguez, que incluye la ampliación del parque Alfonso X y cuenta con una asignación municipal de 2.742.000 euros. La senda estará terminada el año próximo si se cumplen las previsiones.

El capítulo de inversiones llega a los 11.121.471,11 euros, un 19,67 por ciento del presupuesto total y una cifra que implica 1.543.105,77 euros más que en 2023. En él se recogen 24 actuaciones. Además de la senda y el proyecto de Florencio Rodríguez, se consignan los fondos para la culminación de la nueva escuela infantil de Pola de Siero –estas tres actuaciones se pagan además en buena parte con financiación europea–, la urbanización de nuevas calles como la de Les Comadres o el vial que conectará la glorieta de El Castro con Malvarán, en Lugones.

Con fondos exclusivamente municipales se acometerá la pavimentación de varias calles del entorno de Juan Hevia, en la Pola, el vial que conecta el centro comercial de La Fresneda con el colegio público, la urbanización y mejora de los servicios de un tramo de la avenida José Tartiere de Lugones, la cubierta de la pista deportiva del colegio público Los Campones, así como el estudio hidráulico para estudiar el origen de las inundaciones en Pola.

En la zona rural destacan obras como los saneamientos de Negales, Lamuño y Limanes, la renovación de alumbrado en zonas de Lieres, Feleches, Santolaya y Limanes, la de la tubería del Piqueru a Pumarabule y la mejora de distintos caminos a lo largo del concejo.

En el proyecto presupuestario,el segundo de mayor cuantía hasta la fecha y que pasará por comisión el lunes, los ingresos municipales se incrementan en más 3,6 millones de euros respecto al año anterior. El principal motivo, como explicó el edil de Hacienda, Alberto Pajares, es el aumento esperado en la participación de los Tributos del Estado, que supondrán 750.000 euros más que en 2023, alcanzando un total de 14 millones de euros.

Ingresos al alza

También suben los ingresos provenientes del Principado para fines sociales y gestión de la Dependencia y se incluyen los intereses bancarios que se percibirán por la gestión de la tesorería (450.000 euros por los depósitos a plazo realizados en entidades), así como por las subvenciones recibidas de los Fondos Europeos vinculadas al Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.

Hay un aumento importante en los costes de servicios corrientes. Por un lado, la recogida de basuras, cuyo coste se incrementa en más de 1,3 millones de euros. También es significativo el auge de las partidas destinadas al contrato de recogida de animales: pasa de los 150.000 a los 400.000 euros anuales y la subida se debe a las exigencias que fija la nueva ley de Bienestar Animal.

El gobierno local destacó asimismo las partidas del contrato de mantenimiento de zonas verdes y juegos infantiles, que se incrementa en más de 60.000 euros, las dedicadas al desbroce de caminos, que suben 50.000 euros para alcanzar los 300.000 euros, una nueva partida de 10.000 euros para actividades de cooperación internacional, o el importe destinado al plan de infancia, que duplica su cuantía, pasando de los 10.000 euros a los 20.000. Se produce también un importante alza en materia de ayudas y subvenciones de carácter social para ayudar a las familias con dificultades al pago de suministros (luz, gas, agua, calefacción), que duplican su cuantía, pasando de 200.000 a 430.000 euros. Las ayudas a becas de comedor crecen un 45 por ciento (de 100.000 a 145.000 euros) y se dota de 120.000 euros las destinadas a la lucha contra la pobreza infantil, que este 2023 tuvieron una dotación de 91.000 euros.

La Fresneda

La edil de La Fresneda, por su parte, destacó que su formación siempre ha procurado contribuir a la gobernabilidad del municipio, no solo en beneficio de la urbanización sino del conjunto del concejo. Además de la senda entre Lugones y La Fresneda, entran en el presupuesto el aglomerado del vial entre la zona del centro comercial Azabache y el colegio público de la urbanización y el soterramiento de los contenedores de la zona residencial donde se localiza la promoción Origami. Hay otras iniciativas demandadas por la Plataforma, como la implantanción de un sistema de tarjetas para los usuarios de los centros de estudios de todo el concejo que permitirá acceder y cerrar a los usuarios directamente en horarios ampliados tanto por semana como en fines de semana. Este es un sistema que ya funciona en los centros de Llanera, recordó Alejandra Cuadriello. Esta detalló que también se está pendiente de una reunión con el Consorcio de Transporte de Asturias (CTA) para hablar de impulsar una línea de transporte público entre La Fresneda, Lugones, Viellla y Parque Principado.

"Conseguimos cosas y el gobierno cumple", destacó la concejala de la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF).

Ayudas sociales

El alcalde destacó la apuesta en el presupuesto por las ayudas sociales y el cambio en las bases de la convocatoria para gastos básicos de las familias. «Se cambian para que también puedan optar aquellas personas que, aún trabajando, no encienden la calefacción porque no pueden pagarla», señaló. García destacó que las cuentas son la principal herramienta que tiene los ayuntamientos «para hacer política» y que no solo inciden en las medidas para generar riqueza en el municipio, sino para que una parte de esta pueda destinarse «a las personas que más lo necesitan».

Izquierda Unida también se reconoce en este apartado de los presupuestos de carácter social, además de en las inversiones en materia de caminos y saneamientos que benefician fundamentalmente a las zonas rurales del municipio.