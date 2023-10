El portavoz municipal del PP, Juan Luis Berros, criticó con dureza que el gobierno socialista de Ángel García les excluya de las negociaciones sobre los presupuestos municipales para 2024. «No recaba participación alguna de nuestro grupo municipal que está haciendo verdadera oposición, marginando a los más de seis mil votos y siete concejales obtenidos en las pasadas elecciones municipales», dijo. El alcalde avanzó ya este viernes que no se ha sentado ni con los populares ni con Podemos, para "no perder el tiempo" con quienes "ya sabemos que el pacto no va a ser posible".

El análisis general del portavoz popular sobre las cuentas comienza afeando la actitud del gobierno local y del alcalde, Ángel García, por no incluir a su grupo en el diálogo sobre el contenido del presupuesto, con el que muestra su «disconformidad total». Censura «la falta de participación» con la que entiende que se ha elaborado el documento y que «no hayan tenido en cuenta las propuestas de inversión presentadas ya formalmente en el Consistorio». Berros sostiene asimismo que el diseño de las inversiones no atiende las necesidades del concejo. «Desde la constitución del Ayuntamiento, se han presentado formalmente propuestas de verdadero interés general como es la urgente ampliación del centro de salud del Berrón y el aparcamiento en altura en el solar del antiguo matadero de la Pola ante la inminente eliminación de plazas de aparcamiento en toda la capital del concejo», señala. Añade que estos son proyectos «todos ellos que no ven reflejada respuesta ni compromiso alguno por parte de gobierno socialista en el proyecto presupuestario». Del mismo modo, en el capítulo de inversiones, los populares destacan que «de nuevo se reiteran viejos problemas» y denuncian el «escaso cuidado destinado a proyectos o zonas más necesitadas, destacando como ejemplo que para toda la zona rural únicamente se propone invertir poco más del 2 por ciento de los casi 59.000.000 de euros totales de gastos que se presupuestan». Con la crítica reiterada a la «falta de participación» ya la exclusión de su grupo municipal de la negociación, Berros se detuvo también en el calendario de aprobación previsto. El lunes, el proyecto irá a Comisión de Hacienda y ya a continuación al Pleno del jueves para su aprobación por la Corporación. Berros señala, no obstante, que la iniciativa, «con suerte, se aprobará a finales del mes de diciembre», de manera definitiva, «ya que antes de eso pueda darse, primero se presentarán eventuales alegaciones tras la publicación del proyecto presupuestario en el correspondiente boletín oficial, y luego habrá que esperar por la resolución de la mismas o su denegación implícita». El portavoz popular se refiere así a la definitiva entrada en vigor de las cuentas, que no será tal hasta el desarrollo de toda la tramitación siguiente a su aprobación en Pleno. El gobierno municipal ha señalado que las cuentas se llevan al Pleno ya en octubre para que estén vigentes a 1 de enero de 2024 y poder así agilizar la gestión desde el primer día del ejercicio. Los populares lamentan que «el concejo tenga que padecer las consecuencias de tal improvisación por parte del gobierno municipal» al diseñar el contenido del presupuesto y su calendario, lo que «ha determinado la ausencia de sosiego, de debate y de maduración de las verdaderas necesidades del concejo que hay que afrontar en el próximo año». La asignación a la Universidad de Oviedo para el funcionamiento en Lugones de un Centro de Estudios sobre el Impacto Social de la Inteligencia Artificial y su aplicación para simplificar y agilizar los trámites administrativos la entiende el PP también "desproporcionada" en el importe, "100.000 euros al año durante cuatro ejercicios más la cesión de uno de los edificios más importantes de la localidad de Lugones».Y lo valora así «en comparación a la partida para subvenciones a colectivos que se ha congelado, si no bajado, destinándose para estos únicamente 10.000 euros a repartir entre todos» los colectivos de festejos, Cáritas, Cruz Roja, Asilo de ancianos, grupos folclóricos, asociaciones musicales y de comerciantes, asociaciones de vecinos y de mujeres, además de la subvención conjunta de las actividades de los hogares de jubilados».