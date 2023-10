Con los votos a favor de los quince ediles que suman el PSOE, la Plataforma Vecinal de La Fresneda e Izquierda Unida (IU), ocho en contra delPP y Podemos, y las abstenciones de los dos ediles de VOX, el Pleno de Siero procedió esta mañana a la aprobación inicial del presupuesto para el ejercicio de 2024. Las Cuentas, incluyendo el Patronato Deportivo Municipal y Fundación Municipal de Cultura, ascienden a 58.630.941,92 euros, lo que supone un incremento del 6,92% respecto al del ejercicio en curso. El patronato deportivo cuenta con 5,1 millones, y la fundación de cultura tiene asignados 2,7 millones.

El capítulo de inversiones sube un 19,67 por ciento y asciende a 11.1 millones. Hay fondos para veinticuatro actuaciones, entre las que destacan la ejecución de la conexión peatonal y ciclista entre Lugones y La Fresneda, la ampliación y urbanización del entorno del parque poleso de Alfonso X y la finalización de la nueva escuela infantil, la urbanización de nuevas calles como la de Les Comadres en la capital municipal o el vial que conectará la glorieta de El Castro con Malvarán, en Lugones. Esta última obra se financiará con las cuotas de urbanización de los propietarios. Por lo que se refiere a los proyectos que se llevarán a cabo con fondos municipales, se ejecutará la pavimentación de varias calles del entorno de Juan Hevia en la Pola , el vial que conecta el centro comercial de La Fresneda con el colegio público de la localidad, la urbanización y mejora de los servicios de un tramo de la avenida José Tartiere de Lugones, la cubierta de la pista deportiva del Colegio Público Los Campones, así como el estudio hidráulico para determinar el origen de las inundaciones en la Pola.

Para la zona rural se prevén los saneamientos de Negales, Lamuño y Limanes; la renovación de alumbrado en zonas de Lieres, Feleches, Santolaya y Limanes, la renovación de la tubería del Piqueru a Pumarabule y la mejora de distintos caminos a lo largo del concejo.

"Somos un Ayuntamiento que no solo genera recursos para hacer muchas inversiones y seguir con la transformación de nuestro municipio para que siga avanzado, creciendo y mejorando y que sea más agradable para vivir e invertir, sino que también no dejamos atrás a las personas que más nos necesitan, que necesitan ayudas y que no pueden llegar a fin de mes. En ese sentido, hemos incrementado en un 50% la partida de ayudas, superando el millón de euros", afirmó el alcalde, Ángel García, al concluir la sesión plenaria.

La opinión de los portavoces

José Luis Berros, portavoz del PP, justificó el voto en contra de su grupo, entre otras cuestiones, en el "gran desequilibrio" que aprecia entre el trato a la zona rural y la urbana. "A pesar de que la primera supone más de la mitad de la población de Siero, tan solo se le está dedicando un 18,8% de las inversiones", indicó Berros, que también censuró que en el presupuesto "no hay ni una sola partida dedicada a los servicios públicos ni a la mejora de los polígonos industriales". Además, el dirigente popular afeó al gobierno municipal que "no ha tenido en cuenta ni una sola de nuestras propuestas".

Por su lado, la concejal de Podemos, Silvia Tárano, criticó "la privatización a la que nos está sometiendo el equipo de Gobierno a través de la contratación de empresas". "Hay poco apoyo al comercio local y escasa inversión en la zona rural”, añadió la edil a la hora de argumentar su oposición a la propuesta.

Izquierda Unida, por su parte, a través de la concejala Teresa Álvarez, mostró su agradecimiento al gobierno de Ángel García "por haber contado con nuestro partido” y destacó el hecho de "se hayan aceptado propuestas, en lugar de presentar un presupuesto cerrado". La Plataforma Vecinal de La Fresneda, que también votó a favor del presupuesto, no intervino en el Pleno. Sí lo hizo Josué Velasco, portavoz de Vox, que se abstuvo en la votación. "Debemos celebrar el fin del cordon antidemocratico a Vox. El equipo de gobierno ha aceptado 32 de las 35 propuestas que presentamos y, en base a ello, hemos emitido un voto de confianza con el objetivo de que ahora sea el Alcalde el que cumpla su palabra con los sierenses y lleve a cabo esas propuestas", afirmó el edil.