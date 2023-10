La sequía, la altas temperaturas y la aparición temprana de plagas se han cebado con las prestigiosas fabes de Argüelles, hasta el punto de que la cosecha de este año apenas llega a la mitad de lo que venía siendo habitual en esta parroquia sierense.

Manuel Álvarez, de la firma Vegargüelles, explica la situación: "Sufrimos una merma considerable en la producción, en el número y en el tamaño de las vainas". Y es que, mientras que normalmente una vaina solía contener hasta seis fabas, "ahora vienen con una, dos o, si tienes suerte, tres", apunta el cosechero para concluir que, en su caso, la producción se ha "reducido en casi un 50 por ciento".

Álvarez lleva doce años cosechando fabes en Argüelles, una ocupación a la que la familia se dedica desde hace décadas. "Primero fueron mis abuelos, luego mis padres y, ahora, continuó yo, aunque no me dedico a ello profesionalmente", precisa.

Los productores que la escasez de precipitaciones y el calor acaben por convertirse en un problema recurrente, a la vista de el caluroso verano de 2022 ya afectó a la cosecha de faba de Argüelles, donde se plantean modificar el sistema de siembra o incorporar métodos de riego. "Lo que ocurre es que eso encarecería significativamente los costes de producción", alerta Manuel Álvarez. Además, esos cambios sobre los usos tradicionales conllevarían "no poder manejar grandes extensiones, con el problema añadido de que no todas las plantaciones están cerca del río y no todas tienen toma de agua". "Es algo que nos estábamos planteando por si nos vemos obligados a tomar medidas", subraya.

Una de las productoras que ya ha adoptado medidas contra la sequía mediante un sistema de goteo es Celia Vallina, quien cosecha faba blanca y verdina en dieciséis hectáreas. "La ausencia de lluvia ha afectado mucho este año a la cosecha y sí que hemos notado que en la zona donde hemos instalado un sistema de riego por goteo, las vainas son más grandes y ha habido más producción". Tanto es así, que hay una diferencia de casi mil kilos entre el área en el que tiene instalado el riego y la que carece del dispositivo. En concreto, en la primera de ellas Vallina ha conseguido recolectar cerca de los 2.000 kilos, mientras que en el resto anda entre 900 y 1.000.

"La calidad de la faba, pese a todo, sigue siendo excepcional", subraya la cosechera, que además está notando "una aparición temprana del gorgojo". Se trata de una larva que aparece dentro de las vainas y que agujerea la faba, haciéndola totalmente inservible tanto para su comercialización como para su consumo. "Normalmente, una vez que las vainas se desgranan y se hace un proceso de selección, las fabas se conservan en una cámara frigorífica para evitar la aparición de la plaga. Sin embargo, debido también a las altas temperaturas, este año no dio tiempo a hacer el desgrane y ya se aprecia la aparición del gorgojo", señala Celia Vallina. Espera que el frío del invierno permita sortear ese nuevo problema.