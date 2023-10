Carla Ramos tiene treinta años, es de Oviedo y este domingo se trasladó a La Fresneda, acompañada por su perra "Mía", para participar en la carrera "Tus pasos cuentan para ganar al ictus", organizada por la Asociación Ictus de Asturias (Asicas) en colaboración con el Ayuntamiento de Siero, en solidaridad con una amiga que sufrió un infarto cerebral cuando tenía 22 años. Ramos sabe de primera mano lo necesaria que es la colaboración en este tipo de dolencias, ya que ella misma es paciente trasplantada de fibrosis quística. "Me lo diagnosticaron cuando tenía 4 años y me sometí al trasplante con 24. Una bacteria que pillé en la operación me dejó ciega del ojo izquierdo y con un 16 por ciento de visión en el derecho, así que he tenido que dejar de hacer muchas cosas que antes hacía". "Sé lo importante que es para los pacientes de este tipo de enfermedades que se colabore con las asociaciones, para que tanto el diagnóstico como la rehabilitación puedan hacerse rápido y queden las menos secuelas posibles", alertó.

Su amiga Alicia Fernández, a la que conoció practicando hípica, sufrió un ictus por culpa de la píldora anticonceptiva. "Me provocó un trombo cerebral que, por suerte, afectó a las venas y no a las arterias, como suele ser lo habitual", explica la joven de 27 años. El problema fue que "como no asociaban los síntomas con los de un ictus dada mi juventud, estuve tres días yendo y viniendo de urgencias hasta que se decidieron a hacerme un escáner". Fue entonces cuando descubrieron que tenía "tres cuartas partes del cerebro trombosado. Estuve ingresada y pasé por quirófano cinco veces en un año, porque, al tardar en diagnosticarme, me salieron fístulas en el cerebro", detalló a la salida de la carrera en La Fresneda. Y es que, tal y como explica Inmaculada Suárez, vicepresidenta de Asicas, "cada segundo cuenta para el cerebro". A Alicia Fernández le dijeron que "no podría volver a hablar, no podría caminar bien, no podría volver a montar a caballo..." Sin embargo, "a día de hoy, hago una vida totalmente normal", afirma. La carrera contó con la presencia de los concejales de Siero, Alberto Pajares y Jesús Abad, quienes aseguraron que "desde el Ayuntamiento estamos encantados de colaborar con este tipo de iniciativas". Pajares destacó, además, que "es una causa en la que estoy muy involucrado, ya que a mi madre le dio un ictus hace cuatro años y la parte de la movilidad y el habla le quedó bastante afectada. Hacen falta asociaciones como ésta, que ofrezca respaldo a las familias para saber qué hacer y cómo reorganizar tu vida". Abad subrayó que "lo vemos como algo muy lejano, parece que nunca nos va a tocar, y está a la vuelta de la esquina para cualquier familia". Todos lo recaudado por parte de la asociación a través de las inscripciones en la carrera, que tenían un coste de ocho euros, irá destinado fundamentalmente "a la rehabilitación, que es muy importantes para los afectados por un ictus", señala Inmaculada Suárez, quien añade que "faltan profesionales y cuanto antes comiencen las terapias, menos probable será que les queden secuelas".