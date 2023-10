La Fresneda calienta motores para la fiesta de Halloween de mañana. La cita se ha convertido en una referencia para los amantes del terror, que se desplazan cada 31 de octubre desde diferentes puntos de Asturias a la urbanización sierense para vivir una experiencia de auténtico miedo Una de las actividades de más exitosas es el concurso de las "casas "encantadas", en las que la decoración y el espectáculo se fusionan de manera armónica.

Una de estas casas es la de Juan José Romero y Patricia Tamargo, que reproducen un espeluznante viaje a la antigua Transilvania. Estos vecinos fueron los ganadores de la pasada edición del certamen con la representación de "El infierno". Romero explica que "los que nos visitaron tuvieron la oportunidad de ser recibidos por el cancerbero, quien, a través de un pasadizo, les llevaba ante la presencia del demonio, quien decidía si podían salir o no del averno". La preparación de la decoración le llevó alrededor de un mes de trabajo.

Este año no han querido quedarse atrás. El vecino de La Fresneda, que trabaja para una empresa de suministros médicos, repite experiencia. "No hay nada más satisfactorio que ver la reacción de la gente ante algo que tú has construido con tus propias manos", señala.

Sin desvelar muchos detalles, para no estropear las sorpresas que tiene preparadas, Romero indica que "en esta ocasión, hemos preparado un viaje a la antigua Transilvania, en la que los asistentes podrán conocer el castillo del conde Drácula". Su jardín y su garaje se han convertido en una auténtica fortaleza con elementos y adornos de lo más tétrico.

"El montaje nos ha llevado entre 15 y 20 días, y aún tenemos cosas que perfilar. Hay que tener en cuenta que absolutamente todo está hecho por nosotros mismos, y es una inversión de tiempo muy grande", explica Romero.

En el espectáculo participarán alrededor de 25 personas, "entre amigos y familiares, que también nos han ayudado a preparar toda la decoración y con los que haremos un ensayo general antes del gran día", detalla el vecino de La Fresneda sobre lo que tiene preparado.

Para este apasionado del terror y de la festividad de Halloween, el concurso es lo de menos. "No tengo ningún interés en la competición. Si ganamos, sería estupendo, pero yo me llevo la satisfacción de que la gente, e incluso yo mismo, disfrute del espectáculo", indica .

Romero promete muchas sorpresas, que se completarán con un auténtico espectáculo de luz y efectos de vídeo y sonido. Además, veinte kilos de caramelos esperan, entre murciélagos y telarañas, para que los más valientes se los lleven a casa.