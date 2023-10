«Estamos destrozados, pensando en emigrar porque ha sido todo un trauma muy gordo, te sientes impotente e incomprendido», dice L. M. R., el hombre que fue desahuciado junto a su mujer y dos hijos, de 10 y 6 años, de una vivienda que tenían alquilada con opción a compra en Granda (Siero). El afectado, que se encuentra en un proceso de declaración de discapacidad permanente, asegura que desde el pasado 6 de octubre la vida de la familia se ha convertido en «una pesadilla», que les tiene «desesperados» buscando una solución mientras tratan de aparentar normalidad y calma delante de los niños.

Todo comenzó en 2019, un año después de firmar el contrato de alquiler con opción a compra de la vivienda, momento en el que deciden hipotecarse y se lo comunican a la propiedad. Según la versión del afectado, consultan a un gabinete jurídico que les indica que deben dejar de pagar el alquiler. «Nos explicaron que son dos contratos distintos y que cuando se activa el de compra, el de alquiler queda paralizado y, como nos íbamos a hipotecar, lo que habíamos pagado hasta el momento se iba a descontar del precio tasado, que eran 75.000 euros», detalla.

Para firmar el préstamo, L. M. R. afirma que la entidad bancaria les solicitó un documento del Registro de la Propiedad y la cédula de habitabilidad, que pidieron al dueño mediante un burofax. «En la nota simple, los propietarios reales eran los padres, que habían muerto hace diez años, y no se había hecho la partición de la herencia, por lo que el propietario no tiene legitimidad activa, ya que no está a su nombre y no puede hacer ningún contrato. Además, no tenía la cédula, que es obligatoria», detalla el afectado.

La familia esperó varios meses hasta que, en 2021 y sin esperarlo, reciben una reclamación de las rentas no abonadas y la notificación del inicio del lanzamiento. Acuden entonces a un abogado de oficio y los servicios sociales elaboran un informe de vulnerabilidad debido a que hay dos menores. Por este motivo, en julio de 2022, el proceso quedó paralizado debido al real decreto que establece una ampliación del plazo de suspensión de los desahucios de familias afectadas por procedimientos de ejecución hipotecaria en situación de especial vulnerabilidad. «Es ilegal, se debería paralizar de oficio», subraya el afectado.

El pasado 4 de octubre, L. M. R. recibió un mensaje de Whatsapp de su abogado informando del lanzamiento de desahucio para el día 6. «No tuve ni 48 horas para dejar la casa, y del abogado no sabíamos nada de él desde hacía un año. Entramos en shock», recuerda. El afectado alega que, además del informe de vulnerabilidad, el Juzgado cuenta con documentación sobre su proceso de discapacidad permanente y que «el propietario no tiene legitimidad para alquilar la vivienda, que no tiene cédula de habitabilidad, por lo que lo denunciamos por estafa y hay una prejudicialidad penal que debería paralizar el lanzamiento».

La familia se ha asesorado a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca para resolver este proceso judicial con el que también quieren limpiar su nombre: «No somos unos morosos, es la vivencia más horrible de nuestra vida», concluye el padre de familia.