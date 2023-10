Los usuarios habituales de la vía de incorporación a la Autovía Minera desde Ferrera y Espiniella, en Siero, aseguran que los badenes de reducción de velocidad y los espejos que instaló el Ayuntamiento para mejorar la seguridad en el cruce frente a la gasolinera no han conseguido la fiabilidad necesaria para que el giro se produzca con garantías. Los afectados, que llevan 15 años reclamando una actuación, insisten en que la mejor solución sería hacer un pequeño desmonte en la curva que se encuentra a la izquierda del cruce para los conductores que acceden desde Ferrera y, así, ganar visibilidad.

"No funcionan. Ni los que pasan por el badén ven el coche que se va a incorporar desde Ferrera, ni nosotros podemos ver si viene un coche. Seguimos igual. Además, les da tiempo a acelerar porque el badén queda muy lejos. Pasa sobre todo en el giro a la izquierda", señala Rodolfo Iglesias, uno de los usuarios. En cuanto al acceso a la vía desde Ferrera en dirección a Noreña, con giro a la derecha, tampoco tiene mucha visibilidad pero no resulta tan peligroso al no tener que cruzar por completo la carretera.

"Es una zona que tiene mucho tráfico, sobre todo a primera hora de la mañana. No puedes salir de la cantidad de coches, camiones y furgonetas que pasan", comenta María Díaz, otra de las vecinas afectadas. "El único momento seguro es de noche, porque puedes ver a lo lejos las luces de los coches que vienen", añade.

Los vecinos de la zona reclaman que se corte parte del terreno que hay a la izquierda del cruce, colindante al "stop" de incorporación desde Ferrera, para poder ver la carretera y los coches que circulan con el objeto de incorporarse a la vía con total seguridad. De hecho, antes de la construcción de la Autovía Minera, la antigua carretera de acceso a la localidad salía al vial justo en ese punto. "Con que se retire algo de tierra, ya podríamos ver mejor y salir con seguridad", estima Iglesias. "Lo óptimo sería que fuese por ahí, como habían quedado, pero nos dejaron vendidos aunque los vecinos protestamos en su día", agrega.

En cuanto a los badenes que se han instalado a la derecha del cruce, en sentido Noreña, los vecinos consideran que "es un gasto superfluo", ya que, según apuntan, no cumplen ninguna función de seguridad. "Los espejos que pusieron tampoco valen de nada porque están muy lejos y, cuando vas a salir, ya tienes el coche encima".

Los afectados esperan una solución que mejore la seguridad vial en el cruce, "porque ya hubo un par de accidentes", alerta Emilio del Río.