La urbanización de La Fresneda es la zona más rica de Siero. Probablemente esta circunstancia no sorprenda, pues viene siendo así ya en los últimos años. No obstante, los datos recién publicados del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre distribución de renta de los hogares en España lo ratifican un ejercicio más. No en todas las partes de esta gran área residencial tienen el mismo nivel de renta, sino que esta varía por barrios. La media más alta, en el entorno del camino de La Belga y las calles de su alrededor, asciende a 28.350 euros. Este informe que acaba de conocerse, que calcula el volumen de ingresos anuales por cada unidad de consumo en las casas españolas, se ha elaborado a partir de cifras de 2021.

Hay otras zonas de la urbanización con medias inferiores (25.550 euros), aunque siguen siendo cantidades por encima de las que se registran en otros puntos del concejo. Zonas de Pola de Siero o de localidades como Naón alcanzan números considerables (una media de 19.950 euros en ambos casos), aunque a distancia de La Fresneda. En otros grandes núcleos de población como Lugones, la suma desciende, con cifras medias entre los 16.000 y los más de 17.000 euros. Este atlas de la renta de los hogares se ha elaborado a partir del dato de la renta por unidad de consumo, que se obtiene, para cada hogar, dividiendo los ingresos netos totales del citado hogar entre el número de unidades de consumo que viven en el mismo. Pero las unidades de consumo (o personas) que habitan en cada casa se ponderan de diferente forma para que las medias no se distorsionen: el primer adulto equivale a 1, los siguientes, 0,5; y los menores, 0,3. Según estos parámetros de cálculo, la zona más rica de Asturias está ubicada en el centro de Oviedo, se sitúa en el entorno de la calle de Leopoldo Calvo-Sotelo y Santa Teresa, donde alcanzan los 35.000 euros de media. El segundo y el tercer puesto lo copan también otras dos secciones censales ovetenses: una anexa a la primera y otra en Montecerrao, con una renta media en los hogares de 32.500 euros. A partir de ahí entran en escena dos extensas áreas de Somió, con 31.850 euros de media, cifra que igualan otras dos pequeñas secciones censales del centro de Oviedo anexas a las que encabezan el ranking. Más zonas céntricas de la capital, así como áreas del este de Gijón dentro de Somió y de El Bibio, copan más puestos privilegiados de la lista, donde también se cuela Salinas (Castrillón) con 29.050 euros de renta media en los hogares.