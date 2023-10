Brujas, muchos vampiros, momias, zombies, esqueletos y un sinfín de monstruos más se dieron cita este martes en la urbanización de La Fresneda, en Siero, para celebrar la noche más terrorífica del año, la de Halloween, recuperando así la cultura del divertido escalofrío del 31 de octubre, con cientos de asistentes llegados de la población sierense y alrededores.

Una de ellas fue Meritxell Jiménez, que viajó desde el barrio de Montecerrao, en Oviedo, para que sus hijos, de 6 y 12 años, pudieran disfrutar de la fiesta. "Una amiga me habló de lo que organizaban aquí y, como a mis hijos les encanta disfrazarse, y aprovechan cualquier ocasión para hacerlo, me decidí a venir". Es la primera vez que la ovetense acude a la fiesta de La Fresneda y reconoce que ha quedado "gratamente sorprendida". No solo por los disfraces; también "por la cantidad de actividades que organizan".

Desfile de disfraces, "food trucks", pasacalles terroríficos y hasta un Dj complementaron durante toda la tarde, en la Plaza Mayor, la oferta programada. Pero, sin duda alguna, lo que más atrae a la gente son las "casas encantadas". Tanto es así que este año han conseguido batir el récord de participación en el concurso, iniciado en 2019, sumando un total de siete viviendas, que han querido vivir la celebración en su máximo esplendor; y no solo con la decoración, sino ofreciendo a los visitantes un espectáculo digno de la mejor película de terror.

Para facilitar las visitas, la Asociación de Vecinos programó un recorrido en un tren turístico que llevó a los pasajeros más valientes a entrar en "El Manicomio", "Transilvania", el "Hogar de las almas perdidas" o el "Wondering Wanders Circus", entre otros.

Sergio Redondo repite como pasajero del singular viaje, que ya hizo el año pasado. "Yo vivo en la urbanización y hay casas que participan, pero quedan muy lejos unas de otras, por lo que entre llegar hasta ellas y hacer la cola para visitarlas lleva muchísimo tiempo". Por este motivo, reconoce que "la idea del tren me parece estupenda, porque ahorras tiempo y así puedes verlas todas. De la otra manera, siempre te quedaba alguna sin visitar".

Además, los asistentes también tuvieron la oportunidad de disfrutar del tradicional juego de "Truco o trato". Más de media docena de vecinos regalaron chuches a todo aquel que "osaba" picar a su puerta. "Lo mejor es ver la cara de ilusión de los más pequeños".

A lo largo de la tarde, también tuvo lugar la entrega de obsequios a los participantes en la Exposición de Calabazas Infantiles, cuyos diseños estuvieron expuestos a lo largo de toda la semana en el Centro Cultural, y las escalofriantes decoraciones a cargo de Estilismo Manos y Pies y la Ludoteca Planeta Kids Magic, ambos locales propiedad de vecinos de la zona.