La obligación que establecen las leyes de transparencia hace posible el acceso a la información de todo tipo de las Administraciones públicas, entre otras cosas, a la que tiene que ver con salarios municipales o percepciones por otras causas. Pero en el caso del Ayuntamiento de Siero no solo puede conocerse la cifra anual que percibe cada concejal por sus desempeños, sino que incluso es posible saber lo que cobran cada mes tanto los liberados como aquellos que no tienen sueldo municipal pero sí indeminaciones y compensaciones por asistencias a plenos u otro tipo de sesiones. En este último caso, los números no son despreciables: los concejales sin sueldo perciben 250 euros por acudir a un Pleno, 200 por sesión de la Junta de Gobierno, 200 por comisión informativa o 100 por Junta de Portavoces, por citar algunos ejemplos.

Así, la suma que la mayoría de los ediles sierenses no liberados pueden juntar en un mes por asistencias equivale o supera a un sueldo medio de un ciudadano, pues hay situaciones en las que las compensaciones por el trabajo municipal sube por encima de los dos mil euros. Las últimas cifras de cobros mensuales disponibles en la web del Ayuntamiento corresponden a agosto pasado y hay que tener en cuenta que las sumas pueden variar según el mes y la cantidad de sesiones de órganos a los que se asiste, por lo que no siempre tienen por qué ser iguales. Siero tiene 25 concejales. De ellos, diez tienen salario municipal. Son ocho del gobierno, el portavoz del PP, Juan Luis Berros, que tiene una dedicación del 80 por ciento, y en el grupo de Vox hay una dedicación a media jornada que desempeña el edil José Ramón Álvarez-Sala. Según la información disponible en la web del Ayuntamiento, el alcalde, Ángel García, cobró el pasado mes de agosto 3.269, 08 euros netos y los tenientes de alcalde Susana Madera y Alberto Pajares 2.866, 77 y 2.522,73 euros netos, respectivamente. Los concejales del ejecutivo con salario municipal cobran cantidades dispares: Javier Rodríguez 2.119,22 euros, Ana Rosa Nosti 2.119, 21 euros, Alejandro Villa 1.783, 26 euros, María José Fernández Rodríguez 2.432, 91 euros y Pergentino Martínez 1.937, 06. En el caso del popular Juan Luis Berros la percepción de agosto fue de 2.553, 70 euros y en el de José Ramón Álvarez-Sala de 1.291, 24 euros. Todas son cantidades netas, es decir, las líquidas que reciben en sus cuentas bancarias. Hasta aquí los sueldos de los concejales con dedicación exclusiva o parcial. Pero, ¿cuánto pueden llegar a percibir los que no tienen salario municipal y sí compensaciones por asistencias? En este caso también los números son dispares. Patricia Antuña, concejal de Comercio, y Aurora Cienfuegos, edil de Cultura, percibieron en agosto 2. 449,90 euros y 2.074, 13 euros, respectivamente, por asistencia a cuatro juntas de gobierno, seis comisiones y dos plenos en ambos casos. El resto de concejales del PSOE están por debajo de esos números. Eva Iglesias percibió 1.573, 72 euros, Jesús Abad 1.873, 72 euros y Pilar Santianes 1.372, 70. Oposición En la oposición, los ediles populares recibieron en agosto sumas también diversas en función del número de asistencias. Javier Mateus percibió 1.349,49 euros por cinco comisiones y dos plenos y Borja Lapuerta 1.300 euros por cuatro comisiones y dos plenos. Natalia González cobró 1.117, 29 euros, Paula Onís 1.077 y Ana Carmen Yáñez 1.469, 90 euros. Menos percibe Graciela Velasco, con 989,49 euros. Josué Velasco (Vox) llega a los 1.273, 90 euros, Silvia Tárano (Podemos) a los 1.529, 49 euros, Alejandra Cuadriello, de La Plataforma de La Fresneda, a los 1.614, 23 euros y María Teresa Álvarez (IU), a los 1.552, 67 euros. Todas estas sumas, como las anteriores, son netas.