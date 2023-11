Los ayuntamientos verán incrementados sus gastos para la prestación del servicio de recogida de animales por las nuevas obligaciones que exige la nueva Ley de Bienestar Animal. En el caso de Siero el contrato con el que el municipio cubre esta prestación y que sale a licitación pública pasará de contar con una partida de 150.000 euros anuales a una de 400.000. Es decir, más del doble de lo que venía suponiendo hasta ahora, tal y como detallaron los responsables municipales a la hora de dar cuenta de los conceptos que experimentan incrementos notables en las cuentas del concejo para el año próximo. "Una vez más se trata de una legislación estatal que se realiza probablemente sin pensar que quien paga son los ayuntamientos", señalaron hace unos días desde el Consistorio sierense.

El hecho de que aumente de este modo exponencial el coste del servicio se debe a las muchas nuevas exigencias de la normativa, entre ellas, que no se podrá sacrificar a ningún animal sano aunque este tarde en ser adoptado o nunca encuentre una familia que quiera hacerse cargo de él. Esta situación supone que los animales permanecen sin plazo ni límite de estancia en los centros municipales habilitados para ello o, en su caso, en aquellos a los que los municipios derivan la prestación del servicio a través de una adjudicación de un contrato a esos efectos.

Esta no es una situación que afecte solo a Siero, sino a todos los ayuntamientos, que verán incrementados los costes para hacerse cargo de la custodia o mantenimiento de los animales abandonados o que viven en la calle. La normativa estatal establece la prohibición del sacrificio de animales sanos que no supongan un problema de seguridad o un riesgo para la salud pública. Hasta ahora, en algunas comunidades autónomas era posible el sacrificio de animales abandonados si había escasez o falta de plazas para acogerlos en los centros y cuando después de un tiempo no se había dado el caso de que pudieran ser adoptados.

El artículo 27 de la ley actual lo explicita del siguiente modo. "Quedan expresamente prohibidas las siguientes actividades sobre los animales de compañía: a) Su sacrificio, salvo por motivos de seguridad de las personas o animales o de existencia de riesgo para la salud pública debidamente justificado por la autoridad competente (...)".

El texto añade que "se prohíbe expresamente el sacrificio en los centros de protección animal, ya sean públicos o privados, clínicas veterinarias y núcleos zoológicos en general por cuestiones económicas, de sobrepoblación, carencia de plazas, imposibilidad de hallar adoptante en un plazo determinado, abandono del responsable legal, vejez, enfermedad o lesión con posibilidad de tratamiento, ya sea paliativo o curativo, por problemas de comportamiento que puedan ser reconducidos, así como por cualquier otra causa asimilable a las anteriormente citadas".