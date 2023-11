Aitor Vega, natural de Pola de Siero, se dedica con éxito desde hace más de dos décadas al mundo de los quesos. Comenzó en él tras el fallecimiento de su padre, que los comercializaba, y además de decidir dar continuidad al negocio familiar, del que lo desconocía casi todo, acabó por convertirse en un gran experto y en jurado de los más prestigiosos certámenes nacionales e internacionales.

Fue en el 2000 cuando perdió a su progenitor. Entonces Vega jugaba al fútbol y estudiaba Informática. "Teníamos dos opciones, dejar morir el negocio familiar o continuar con lo que había empezado mi padre". Eligió la segunda. Aunque, por aquel entonces, reconoce, "ni siquiera sabía cuánto costaba una pieza, porque siempre me había limitado a ser un mero acompañante de mi padre". "Yo iba al mercado, tanto a la Felguera como a Pola de Siero, luego le entregaba el dinero a mi madre, y poco más", explica el que, a día de hoy, es considerado uno de los expertos queseros más importante del país.

Fue una visita a Poncelet Cheese Bar, en Madrid, lo que cambió su visión del mundo de los quesos. "Descubrí que había más que el Gamonéu, el Cabrales y el Casín, con todos mis respetos, porque somos fieles defensores del producto asturiano, eso que conste". Aquello fue un punto de inflexión para Aitor Vega y el momento "en que empezó a gustarme mi trabajo, empezamos a crecer y me di cuenta de que, al igual que en el mundo del vino existe la figura del sumiller, en el mundo del queso también hay muchos profesionales".

Tanto es así, que llegó a convertirse en parte del jurado de Gourmet Quesos, celebrado en Madrid, uno de los certámenes más prestigiosos en nuestro país y que escoge al Mejor Queso de España o de algunas de las ediciones de los "World Cheese Awards".

"Aquí en Asturias somos una referencia en el mundo quesero y no lo sabemos", dice Vega, que recuerda que "hace unos años, en una cata en Alicante en la que participaban diferentes queserías de España y en la que cada uno defendía los productos de su zona, cuando me tocó hablar a mí, ante 160 personas, todo el mundo se quedó en silencio". Y es que "estaba hablando de quesos asturianos y aquello merecía un respeto".

Entonces, el nombre de Aitor Vega empezó a oírse por España y fue cuando "empezaron a llamarme de diferentes concursos porque respetan, quieren y tienen mucho cariño al producto asturiano", indica. Señala, además, que "consideran Asturias como una de los lugares más importantes en el mundo del queso".

En cuanto al cliente asturiano, el poleso asegura que "existe una evolución muy importante desde hace unos años para acá". Y es que "cada vez cuidamos más la calidad que la cantidad". "El cliente de aquí valora más el producto bueno, por encima de su precio", afirma. Aunque hay una especialidad de la que el asturiano no puede prescindir. "Si en algo somos fuertes, es en queso azul. No hay tabla de quesos que se precie que no lo lleve. Para el asturiano es algo básico en el día a día", concluye.

Ayer, Aitor Vega realizó una cata para distribuidores y hosteleros en la sede de su empresa, en la zona de la carretera de El Berrón, ya en territorio de Noreña, y lo hizo de un modo muy original, con una "Food truck" quesera, repleta de las mejores especialidades del mundo listas para degustar. Se trata de 49 variedades entre las que hay producto de Francia, Holanda, Italia o Suiza, entre otros países y que comercializa de cara a estas próximas navidades. Invitó al acto al alcalde de Siero, Ángel García, que pudo conocer de primera mano la propuesta de Vega.