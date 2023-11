"Todo comenzó en las Navidades de 2008, hace ya quince años", recuerda Jorge Fernández, propietario de una tienda de electrodomésticos en El Berrón. "Mi hijo me regaló una maqueta en tres dimensiones para construir una casa y, desde entonces, ya no he podido parar", dice quien atesora en la trastienda de su local réplicas exactas de algunas de las iglesias asturianas más conocidas, construidas por él mismo pieza a pieza. San Miguel de Lillo, Santa Cristina de Lena o la Basílica de Covadonga son algunas de las obras que ha ido replicando con "tiempo y mucha, mucha paciencia".

"La primera que hice fue la Iglesia de San Juan de Berbío, el pueblo de mi mujer, y tardé alrededor de un año en terminarla", explica. Jorge Fernández reconoce que "antes ella me ayudaba con la tienda y tenía más tiempo, así que en cuanto podía me escaqueaba e iba construyéndola poco a poco". Sin embargo, actualmente, Fernández no cuenta con la ayuda de su esposa en el negocio y no se puede dedicar tanto a esta afición, convertida en una auténtica pasión, porque "tengo el tiempo mucho más limitado".

Más de cuatro años empleó en terminar la Basílica de Covadonga. "Es la que más tiempo me llevó, pero también la que hice con más ilusión, porque me casé allí". La réplica, que reposa sobre una plataforma con ruedas para poder moverla en caso de necesidad, pesa alrededor de 400 kilos. "En una ocasión me ofrecieron exponerla en la Feria de Muestras de Gijón. Vinieron cuatro hombres a por ella y entre los cuatro no fueron capaces de levantarla", rememora. Esa fue la única vez que la maqueta salió de la tienda.

A través de sus ventanas, cuyas vidrieras están hechas de cristal y pintadas a mano por él mismo, puede verse el altar, las flores y los bancos que la construcción original alberga en su interior. Incluso los relojes y los diferentes detalles del exterior están totalmente tallados a mano. "Soy de la vieja escuela. La mano de obra hoy en día no se valora", señala.

Excepto la construcción de la Basílica, que es mayor, el resto de réplicas están realizadas a escala 1/35, básicamente con piedra y madera. "Utilizo piedra arenisca, porque es más blanda y resulta más fácil trabajar con ella". Fernández adquiere restos de bloques de este material en marmolerías y "voy cortando ladrillo a ladrillo en función de las necesidades de la pieza que quiera construir".

Su arte viene precedido de un auténtico trabajo de campo. "No me gusta ver cosas por internet. Hoy en día, todo está demasiado digitalizado". De manera que, cada vez que una obra le viene a la mente, "me trasladó hasta allí y lo fotografío todo, para poder luego plasmarlo en detalle" explica.

Sobre una de las mesas, descansa, aún sin terminar, su próximo proyecto: la iglesia de Santa María del Naranco. "Desde la pandemia no la toqué más. Entre el confinamiento y la situación laboral y económica por la que pasamos, aún no he encontrado la motivación suficiente para retomar el trabajo", explica el artesano. Espera que, para cuando le toque jubilarse, "de aquí a tres años, poder disponer del tiempo suficiente para terminarla y seguir haciendo lo que realmente me apasiona".

Y es que Jorge Fernández afirma que "no lo hago ni para exponerlo, ni para venderlo, sino simplemente por pura satisfacción". No obstante, asegura que no cree que pueda "hacer ninguna otra que me haga tanta ilusión como la que me produjo hacer la Basílica de Covadonga".