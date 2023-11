"Es horrible, se suspenden cada dos por tres los trenes programados y es un problema para ir a trabajar, la verdad es que hay muchas quejas", comenta Belén García, usuaria del tren, sobre los problemas de cancelaciones, retrasos y averías que denuncian los usuarios de la estación de Pola de Siero. Y es que viajar en la línea entre Infiesto y Oviedo que para en la capital sierense se han convertido, según apuntan, "en una aventura porque nunca sabes qué va a pasar, si va a llegar el tren, si va a llegar a la hora o si se va a parar en medio de la vía", dice Tatiana Sánchez, quien detalla que no es la primera vez que llega tarde a trabajar: "Lo entienden porque no depende de mí pero una vez y otra, y otra… Al final tendré un problema", lamenta.

Esa situación también la vive Daniela Ardila, quien acude en este caso a la Pola desde Oviedo para llegar a su puesto de trabajo. Denuncia que los fines de semana (sábados y domingos) "nunca se cumple el horario, el último domingo tenía que pasar el tren a las 20.15 horas de vuelta a Oviedo y pasó a las nueve de la noche, es un lío". "De la que vengo también pasa y me retrasa mucho para llegar a trabajar porque llego con tiempo a la estación, pero es una pasada", destaca.

Esta usuaria también se refiere al tramo entre la Pola y El Berrón, por donde el tren circula a no más de 10 kilómetros por hora entre ambas localidades. "La última vez estuvimos parados 15 minutos, luego tuvimos que esperar otros 15 minutos a que arrancase el tren y, de repente, nos dicen que nos bajemos que tenemos que cambiar de tren. Y todo así", denuncia.

De hecho recientemente se produjo otra de estas paradas en El Berrón, comenta Belén García. Tras un tiempo allí detenidos esperando continuar el trayecto hacia la Pola "nos dicen que nos bajemos y nos pusieron taxis, al menos es una solución, pero no debería de pasar tan a menudo". Los usuarios también echan en falta un servicio de seguridad en la estación, sobre todo para las horas de tarde y noche. "Estás aquí a las nueve de la noche esperando sola y no hay nadie por si pasa cualquier cosa", tercia de nuevo Daniela Ardila.

Otro de los habituales en la estación de tren polesa, Juan Carlos Gómez, comenta que los retrasos y cancelaciones en las líneas se deben a que los convoyes "son muy viejos, eso me lo comentó un maquinista, que el problema que tienen es que las máquinas son muy antiguas, se estropean mucho y no se reponen los trenes". "Entonces se queda tirado en medio de la vía y no queda otra que esperar", dice.

El estudiante Víctor Cuenco se lo toma con filosofía. Coge el tren todos los días para ir a clase. "Un día falló porque se averió el tren y hubo que hacer cambio, llegas unos minutos tarde, pero se soporta bien", dice. Por el contrario, Elisa Duque, también estudiante, sostiene que las cancelaciones y retrasos le han llevado a tomar la decisión de sacar el carné de conducir para poder estar sentada en el aula a la hora del inicio de las clases: "Quieren que nos movamos en transporte público, pero no funciona. No te dejan otra posibilidad que coger el coche. Es muy triste", cuestiona.

El problema también se da en los trenes que circulan en dirección a Arriondas y viceversa. Ángela Fernández es usuaria de la línea y asegura que hay ocasiones "en las que igual echas dos horas para ir de Arriondas a Parque Principado", en Paredes (Siero). Se queja asimismo de las averías en los carteles de información de la estación: "A veces están apagados, otras se encienden de repente, pero si quieres verlo tienes que andar entrando dentro para mirar el pantallón".

Los usuarios del tren en la Pola insisten en que urge una solución que ponga fin a averías, retrasos y cancelaciones recurrentes, pues es un servicio básico "para poder llegar en hora a trabajar o a clase", entre otros destinos.