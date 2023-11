El trabajo de Juan Jesús García al frente del consultorio médico de Carbayín (Siero) durante los últimos veinticinco años trascendió en muchas ocasiones sus obligaciones profesionales. Fue psicólogo, amigo, compañero y una pieza fundamental en la vida de una localidad que ayer lo despidió con el más sentido de los homenajes. Este viernes ofreció su última consulta y el próximo 15 de diciembre se hará oficial su jubilación. "No hay palabras para describir lo buen médico que fue. Siempre estaba presente, se preocupaba muchísimo. Lo vamos a echar en falta; deja el listón muy alto y el que venga lo va a tener muy difícil", aseguraron los vecinos.

Doscientas familias colaboraron para sacar adelante la comida celebrada en el Mesón Cortina, en la que llegaron a reunirse más de un centenar de comensales. "El trato humano que tuvo con todos nosotros desde el primer momento es indiscutible. Es un hombre muy bueno y un mejor médico. Es médico de vocación", destacaron. Porque García es uno de esos profesionales difíciles de encontrar. Un apasionado de su profesión, a la que dedicó en muchas ocasiones más horas de las establecidas. "No se iba de la consulta sin atender a nadie" y siempre estaba al otro lado del teléfono cuando se le necesitaba, especialmente en la época de la pandemia.

Natal de Villaviciosa, García comenzó su andadura profesional en Gijón, donde estuvo cinco años. Los mismos que en un principio pensaba estar en Carbayín. "Mi idea era quedarme tan solo cinco años, pero los pacientes me convencieron. Me trataron bien, me mimaron... y desde entonces han pasado casi veintiséis", recordó. Su primer día fue un 2 de junio de 1998 y su primera paciente, Alvarina. "Me deseó mucha suerte y siempre que venía por mi consulta me lo recordaba", comentó.

Los inicios no fueron fáciles. García trabajó los primeros años en un centro médico que no tenía ni aparcamiento. Los vecinos tenían que dejar el coche y ascender por una cuesta, por lo que la mayoría "llegaban fatigados y me preocupaba muchísimo". En 2005 todo cambió. Se construyó el nuevo consultorio, le pusieron un ordenador y el día a día se volvió más ameno.

"La medicina rural es más cercana, pero también más solitaria. Estás tú y el paciente, y, como mucho, la enfermera. Si tienes alguna duda, no tienes a otro compañero para preguntar; acabas tirando de tu experiencia. Pero es verdad que si te entregas, escuchas a los pacientes y los entiendes, ellos te lo acaban devolviendo todo multiplicado", aseguró.

A lo largo de estos más de veinticinco años, García ejerció como psicólogo, amigo, compañero... Demostró ser paciente, comprensivo, profesional. Si algo destacan sus pacientes es "su discreción, su sonrisa y su amabilidad". También el nivel científico de sus diagnósticos y el seguimiento que hacía a los enfermos. "Realizaba el seguimiento hasta el final de los tratamientos, y cuando los años no dejan de pasar y la gente usa el único billete que no hay que sacar, también ayudaba en el paseo final para hacer un trayecto digno y además alentando a los allegados", resaltó Alberto Rodríguez, vecino de Carbayín, en su intervención.

"Has hecho una gran labor, puedes sentirte orgulloso del trabajo que has realizado. Enhorabuena por llegar hasta aquí. Ahora llega el momento de realizar aquellas actividades que el trabajo te impidió", concluyó, emocionando a quienes ayer no dudaron en sacar parte de su tiempo para despedir al médico, porque como repitieron en más de una ocasión: "Te lo mereces".

García estuvo acompañado en el homenaje por su mujer, Aurora Menéndez, y por una de sus hijas, Delaira García, quien actualmente se encuentra estudiando también medicina familiar. Ambas quisieron mostrar su agradecimiento a los vecinos. "Es algo muy especial, de agradecer y emocionante. Estar escuchando a la gente contar historias de mi padre y ver lo agradecidos que están es maravilloso", reconoció su hija, que, como el resto, no pudo evitar emocionarse y llorar escuchando las palabras que le dedicaban a su padre.

El médico ofreció este viernes su última consulta. Ahora, tras más de 25 años al pie del cañón, podrá disfrutar de su familia, viajar para ver más a sus hijas e ir de monte, afición que podrá cultivar gracias al reloj que los vecinos le regalaron. "Para que no me pierda en la vida", señaló el homenajeado.