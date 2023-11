Manuel Rodríguez es natural de Pola de Siero, pero reside en Argentina desde hace ya años. Este empresario ha adquirido recientemente un total de seis edificios ubicados en el casco antiguo de su localidad natal, que se encuentran en estado ruinoso, para rehabilitarlos y convertirlos en apartamentos turísticos con el fin de dinamizar el turismo de la zona a nivel internacional.

"Hemos realizado un proyecto transversal, donde lo primero que hemos creado es un operador turístico llamado Asturias In Coming", explica Rodríguez. "Esto supone un aliciente para atraer a la gente de todo el mundo a conocer Asturias y, sobre todo, mi tierra, que es la Pola".

El segundo paso ha sido la adquisición de los distintos edificios. "Estos inmuebles se van a rehabilitar para poder construir apartamentos turísticos en cada uno de ellos", detalla. En total, el empresario estima que se crearán aproximadamente un total de treinta viviendas. "Por supuesto, las fachadas se van a respetar, porque son inmuebles protegidos que datan del año 1900 y estamos obligados a mantener una estética", sostiene. Rodríguez añade, además, que se prevé que "algunos de los bajos se rehabiliten para abrir negocios de hostelería".

Pero la cosa no acaba ahí. "Yo no quiero vender solo alojamientos. No me interesa. Lo que quiero es que la gente que venga a Asturias disfrute de lo que es nuestra región: un auténtico paraíso natural", afirma. Es por eso, que además, ha comprado varias licencias VTC y su propia flota de vehículos "para trasladar a la gente tanto al aeropuerto como a todas aquellas distintas opciones que ofrece nuestra comunidad".

"Queremos ofrecer paquetes turísticos donde dominemos todos los aspectos, desde la comercialización hasta el alojamiento, el transporte y las actidades", detalla. Y es que Rodríguez cuenta con una empresa de turismo a través de la cual ofrecerá "distintos eventos, como bajar el Sella en canoa, hacer rutas a caballo, ver cómo se hace el cabrales o, incluso, cómo se cata una vaca", explica.

El objetivo principal de esta iniciativa es "dinamizar" la Pola. "Paso mucho tiempo fuera de aquí y la extraño mucho, pero esto me va a permitir, por un lado, poder estar más tiempo en mi Pola querida y, por otro, invertir en mi pueblo", afirma. Algo que considera que va a ser bueno, no solo para él como empresario, sino también "para el comercio, la hostelería y para todos".

Con estas actuaciones, Rodríguez pretende "recuperar un poco las esquinas, las plazas y crear iniciativas, aportando nuestro pequeño grano de arena".

El alcalde de Siero, Ángel García, quien acompañó a Manuel Rodríguez en la presentación de los edificios que el empresario ha adquirido, anunció que el Ayuntamiento ya ha concedido las licencias para la rehabilitación de los dos primeros edificios, ubicados en la calle San Antonio, cuyas obras están previstas que comiencen en enero de 2024. "Para el Siero para vivir necesitamos también la inversión privada. Si no hay edificios o casas que no estén en buenas condiciones, solo las calles no son suficientes", apuntó García.