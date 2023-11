Los comerciantes de La Pola y Lugones se preparan para una campaña de Navidad que califican de "incierta", aunque esperan que "la gente responda" pese a la competencia de las grandes superficies y al incremento de los precios. Es el caso de José María Álvarez, propietario de una joyería en el centro de la capital del concejo. "Nosotros intentamos traer todas las novedades posibles que existen ahora mismo en el mercado para ponerlas a disposición de los clientes", explica. Y es que este profesional reconoce que "esta época del año es una de las mejores en cuestión de ventas para nosotros. Más, incluso, que en San Valentín".

Tanto Álvarez como el resto de los comerciantes consultados no esconden cierta preocupación ante el resultado de la campaña. "Espero que la gente responda, aunque soy consciente de que se va a gastar menos dinero que en años anteriores", subraya. Coincide con esta opinión Beatriz García, de la Librería Sobia de Lugones. "Intentas siempre mantenerte optimista, pero hay un poco de recelo sobre cómo responderá la gente". "Luchamos para que los clientes adelanten un poco las compras navideñas, para no tener que competir con las ofertas de las grandes superficies, porque eso es algo que nosotros no nos podemos permitir", sostiene. En su caso, los regalos que más se mueven son "los libros, los juguetes y los juegos infantiles y juveniles, porque aquí en Lugones no hay ninguna juguetería local como tal".

María José Rodríguez, de la empresa de rotulación Romastudio, asegura que, a la hora de regalar, "lo que más triunfa son los productos personalizados para niños y adolescentes, desde sudaderas hasta tazas". Para ella, el principal problema radica en "la subida de la materia prima, como, por ejemplo, el metacrilato". Señala que "hasta ahora he intentado mantener los precios, pero este año no me va a quedar más remedio que subir algo. De lo contrario, no resultaría rentable".

Se trata de un problema con el que también se encuentra Graciela Sánchez, de la peluquería Queen, quien destaca, además, que "lo que yo comercializo está considerado como artículo de lujo". Bonos de presoterapia, de solarium o limpiezas faciales son regalos que están muy de moda, así como los productos dedicados a la estética. "La gente anda muy mal económicamente y hay que tener en cuenta que del año pasado, que fue bastante bueno, a éste un producto como el champú ha incrementado su precio en un mínimo de cinco euros", comenta un tanto resignada.

Desde la Asociación de Servicios y Comercio de Lugones (Asecol), su presidenta, Rosa Vázquez, les anima a permanecer optimistas. "Las expectativas siempre son buenas, lo que pasa que una cosa son las que tú tengas y otra cosa es que se cumplan", apunta. De todas maneras, la Navidad es una etapa clave para el comercio local. "Diríamos que es el plato fuerte para nosotros", señala Vázquez, quien reconoce que "el año pasado fue bastante bueno, aunque sí que se notaron diferencias entre un tipo de comercios y otros".

Desde la asociación de comercio intentan fomentar las compras en el comercio de proximidad con su propia campaña de Navidad, que dará comienzo el próximo 4 de diciembre. Su presidenta explica que consiste en "dar sobres sorpresa dependiendo del volumen de compras, algo que cada comercio establece según su propio criterio". Se trata de premios directos entre los que se incluyen vales de 50 euros para gastar en las tiendas asociadas. "Funciona muy bien, la gente te pregunta por ello y es una manera más de fidelizar al cliente del pequeño comercio", subraya Vázquez.

Aunque la campaña de Navidad se presenta un tanto "insegura", los comerciantes no pierden la esperanza. "A ver si, al final, el balance es positivo y, al menos, no bajan las ventas y nos mantenemos", concluyen en el sector.