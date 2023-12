La incertidumbre sobre si habrá o no alumbrado navideño en Pola de Siero continúa cuando buena parte de las localidades asturianas ya han encendido el suyo. Durante su visita este martes al inicio de las obras de las jaulas del Mercado Nacional de Ganado, el alcalde de Siero, Ángel García, ha indicado que "el caso sierense es más complicado que en otras partes de Asturias, porque no tenemos un único núcleo que destaque por encima de los demás". En este sentido, el regidor ha explicado que "tenemos Pola, pero también Lugones, El Berrón, La Fresneda, Lieres, Carbayín, Valdesoto...".

García ha asegurado que espera que "el año que viene esto no suceda y que algún colectivo o entidad se anime a gestionarlo y, por supuesto, el Ayuntamiento estará ahí para acompañarlo y hacer el esfuerzo económico para que sea posible, pero no podemos dedicarnos a todo". "Si en algún momento tuvieramos que hacerlo, lo valoraríamos, pero ahora mismo no está en nuestra agenda. Aunque nunca se puede decir de este agua no beberé", subrayó García.

El Ayuntamiento de Siero subvenciona la instalación de alumbrado y decoración navideña a entidades y colectivos que se ocupan de ello, en cuantías que pueden llegar a la mitad del coste total. En la Pola era el comercio local el que solía hacerse cargo de ello, aunque este año avanzó que no le sería posible hacerlo por falta de medios. El Ayuntamiento no tiene previsto por el momento asumirlo.