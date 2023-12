La Fiscalía solicitará la condena de tres acusados por un accidente mortal durante la construcción de una residencia de mayores, en Lugones, en 2019. La vista oral comenzará a las 10.30 horas en el Juzgado de lo Penal N.1 de Oviedo. Las personas encausadas son el arquitecto técnico, quien además asumió la dirección de ejecución de la obra; la ingeniera de minas y técnico de seguridad de la empresa, que se ocupaba del plan de seguridad y salud; y otro arquitecto técnico que ejerció como coordinador de seguridad en fase de ejecución.

El accidente tuvo lugar el 27 de mayo de 2019. El fallecido estaba trabajando con un compañero sobre la superficie utilizada para encofrar en la planta primera. Explica la petición fiscal que "ambos estaban realizando el montaje del mecano y cuando alcanzaron el tablero de cabeza el accidentado se dispuso a retirarlo, lo desclavó y corrió hacia él. Para clavarlo se colocó encima y como quiera que no estaba debidamente sujeto y que la guía derecha se desplazó parcialmente, el tablón se volteó precipitándose el trabajador desde una altura de cuatro metros, lo que provocó su fallecimiento". El hombre, de 53 años y casado, era padre de dos hijas de 25 y 19 años en la fecha del accidente.

Señala la petición fiscal que "en la obra existían líneas de vida, dispositivos retráctiles con absorción de energía y arneses. El fallecido estaba haciendo uso del arnés y elemento de amarre, pero no estaba anclado a la línea de vida. Realizó la operativa situándose encima del tablero que debía anclar, y no desde los anteriores, como era lo habitual y correcto. El accidente se produjo como consecuencia de la realización de un procedimiento incorrecto por el trabajador, unido a la no utilización de los sistemas de protección individual, lo que se habría evitado de haberse instalado medidas de protección colectiva consistente en redes bajo forjado, cuando su instalación era técnicamente posible e incluso el fabricante lo recomendaba". La fiscalía señala como responsables de la falta de estas redes forjado a los dos arquitectos y la ingeniera de minas, señalando que "los acusados confluyeron en la toma de decisión relativa a la innecesariedad de medidas de protección colectiva, al ser más sencilla la instalación y utilización de equipos de protección individual".

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la vida y la salud de los trabajadores por imprudencia grave y solicita, para cada uno, cinco meses de prisión, accesoria de inhabilitación especial para el cargo de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión de arquitecto técnico y técnico de seguridad durante el tiempo de la condena, y cinco meses de multa con una cuota diaria de 20 euros con responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago. Y por el delito de homicidio por imprudencia grave, a la pena de un año y seis meses de prisión, con inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo durante la condena.