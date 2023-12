El Consultivo avala la reclamación de daños en viviendas de La Fresneda durante las obras del IES

El Consejo Consultivo del Principado considera que hay responsabilidad patrimonial del Principado en los daños que sufrieron dos viviendas de La Fresneda durante las obras de construcción del instituto de la urbanización sierense. No entra en la cantidad que la Administración autonómica debería abonar a los afectados y le deja a esta que determine el monto, sin perjuicio de que a posteriori se puede presentar una reclamación al contratista que llevó a cabo el proyecto.

Es la conclusión de dos informes realizados por el Consultivo a petición del Principado tras las reclamaciones planteadas por los afectados. Según los datos que obran en los antecedentes de la situación, los primeros daños en las viviendas se registraron en el verano de 2020. Los vecinos empezaron a detectar grietas en las vigas maestras, desprendimientos, daños en el ladrillo y un notable desnivel en jardines que hasta entonces eran prácticamente llanos. Una situación que, como se recoge en una de las resoluciones del Consejo, llevó a la Policía Local de Siero a paralizar momentáneamente las obras del instituto en julio al detectar daños en uno de los chalets, siendo necesaria su presencia de nuevo el 30 de septiembre a solicitud de uno de los reclamantes, levantando el correspondiente atestado.

Un escrito elaborado por el director técnico de la obra del instituto y un perito de la aseguradora en agosto de 2020, adjuntado por uno de los reclamantes de daños, verifica “grietas en los muros medianeros entre los jardines de las distintas propiedades que se transmiten a ambos lados del mismo y, en menor medida, en la propia fachada trasera de las viviendas". También refiere un "descenso notable de la losa que da acceso a los jardines desde las viviendas, con rotura de varias piezas del solado" y "desnivel apreciable del terreno del jardín en sentido descendente hacia el solar de la obra (...)”.

El informe, no obstante, también precisa que los daños “responden a un asentamiento del terreno y no a una mala ejecución o desviación del proyecto por parte del constructor” y que dicha situación “podría deberse a la rotura durante la excavación de alguna bolsa de agua no contemplada en proyecto, circunstancia no achacable a una mala praxis por parte del constructor”.

En 2021, ante la falta de actuaciones ante los daños, los propietarios decidieron presentar una reclamación por responsabilidad patrimonial ante la Consejería de Educación. El primero de ellos registró su solicitud en abril, haciéndolo el segundo tres meses después. En ambos casos el proceso es muy similar, ya que la Administración desestimó inicialmente ambas peticiones al considerar que existía una “ausencia de nexo causal entre el daño material sufrido con el funcionamiento del servicio público educativo”. Es decir, que los desperfectos “no son un daño causado con ocasión de la prestación de una actividad docente o servicio público educativo, ni la causa obedece a una decisión organizativa interna de la Administración titular del servicio al establecer su forma de prestación, sino que se atribuyen a unas obras llevadas a cabo por la empresa por medio de un contrato público”.

Se alegó además que “el contratista no ha incumplido sus deberes, la Administración ha dado instrucciones para seguridad de la ejecución de los trabajos y no se considera “la existencia de vicios ocultos en el proyecto a la vista del estudio geotécnico y las tipologías edificatorias”.

Sin embargo, la resolución del Consejo Consultivo establece que “el hecho de que los daños no se deban a vicios del proyecto, a una orden directa o inmediata de la Administración o a una deficiente ejecución del contrato por parte del adjudicatario -supuestos todos ellos de funcionamiento anormal- no excluye en todo caso la obligación de indemnizar por parte de la Administración, pues esta también debe hacerse cargo de los perjuicios irrogados cuando sean consecuencia del funcionamiento normal de los servicios públicos entendidos en sentido amplio, incluyendo por tanto también la realización de obras de construcción de un centro educativo”.

Es por ello, que en ambos casos el Consejo Consultivo dictamina que procede declarar la responsabilidad patrimonial de la Administración del Principado. En lo que a la cuantía indemnizatoria se refiere, “no podemos realizar un pronunciamiento terminante ya que, a la vista de la documentación obrante en el expediente, no disponemos de elementos de juicio técnico suficientes para analizar, de forma contrastada o según las reglas de la sana crítica, la pretensión de la interesada”. Será por tanto la propia Administración “la que, previos los actos de instrucción que resulten necesarios, determine el monto qué ha de abonarse a la afectada al objeto de lograr la indemnidad de los perjuicios sufridos”.

Desde el Consejo Consultivo tampoco descartan una futura repercusión en el contratista “a la vista de los pronunciamientos judiciales ahora pendientes”.