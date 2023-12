Ana Menéndez tenía solo dos años de edad cuando sus padres la apuntaron a un cursillo de natación a través del Patronato Deportivo Municipal de Siero. El deporte le gustó tanto que comenzó a crecer y a tener cada vez más nivel hasta el punto de que su talento como nadadora acabó por facilitarle el logro de una beca para estudiar en Estados Unidos, donde ya lleva cerca de ocho años y trabaja como preparadora física en la Universidad de Columbia, en Missouri.

Estas Navidades está de vuelta en casa para pasar estas fechas y accede a recordar su trayectoria a petición de este periódico. Recuerda sus inicios en Pola de Siero y que el primer club que se interesó por ella fue el Real Grupo Cultura Covadonga, de Gijón. «Fui un verano a entrenar allí, para ver como era, y al final me gustó, así que me quedé», cuenta. La joven creyó que ya «era el momento de pasar a un club deportivo» y empezar a competir y fue cuando una agencia con convenios con universidades extranjeras contactó con ella.

«Fue después de un Campeonato de España de verano, en el que había obtenido muy buenas marcas», rememora. Tan buenas, que se proclamó campeona de España. «En la agencia me dijeron que tenía muchas posibilidades de obtener una beca para estudiar y desarrollar mi carrera deportiva en Estados Unidos», explica. Sin embargo, en aquel momento, Menéndez contaba con 15 años de edad, estaba cursando cuarto de la ESO, y aún no tenía claro qué era lo que iba a hacer.

Aún así, hablando con su entrenador y su familia, se decidió a solicitarle información a la agencia para tener las cosas un poco más claras. «Cuando me quise dar cuenta, ya estaba metida en todo el proceso y ya tenía plaza en la universidad y lugar de residencia», recuerda.

La agencia la ayudó a crear un perfil en Internet donde la joven iba subiendo vídeos de competiciones, marcas deportivas, clasificaciones e información de contacto. Una página a la que los entrenadores de las distintas instituciones académicas estadounidenses tienen acceso y pueden consultar cuando necesitan gente. Y fueron más de 30 universidades las que contactaron con la nadadora polesa.

«Para elegir una, me basé en las carreras que tenían disponibles y en el nivel del equipo de natación», precisa. Y es que para Ana Menéndez, uno de los criterios básicos para decidirse era «que no fuera una de las nadadoras más rezagadas, pero tampoco de las que destacara demasiado». Esto le permitiría que «hubiera un poco de competición, para poder mejorar y superarme a mí misma».

Cursó Ciencias del Deporte en Columbia, donde le ofrecieron una beca completa, con todos los gastos pagados. Recuerda que «los inicios fueron muy difíciles, tanto por el idioma como por abrirme con la gente de allí». Por otro lado, «los entrenamientos eran muy diferentes a los que hacía en España y adaptarte a los nuevos entrenadores y a lo que quieren también es complicado».

Tanto es así que, después de nueve meses sin pisar su tierra natal, llegó a plantearse dejarlo todo y volverse a casa. «Llamaba a mis padres todos los días, a veces llorando, diciendo que no quería estar allí», explica. Pero ellos «me animaron, me apoyaron, aunque nunca me obligaron a quedarme si yo consideraba que estaba mal». Una vez que recapacitó, decidió continuar su carrera universitaria y deportiva allí «porque no todo el mundo tiene esta oportunidad y no quería arrepentirme de haberla dejado pasar».

Con el tiempo, y con el apoyo de su familia, sus amigos y sus entrenadores asturianos, las cosas fueron mejorando. Finalmente, «terminé la carrera y me enteré de que allí, después de la universidad, existen unos puestos que se llaman 'Graduate Assistant'». Esto consiste en que «te pagan un máster, a cambio de que trabajes para la institución en alguno de los diferentes empleos que tienen disponibles». Así que Ana Menéndez dedicó más de tres meses a contactar con varios centros para conseguir uno de esos puestos.

Cuando ya casi había perdido la esperanza, «contactó conmigo una entrenadora de la Florida State University». Allí comenzó los estudios de un máster que duraría dos años y trabajó como preparadora física de diferentes equipos estudiantiles. «Le estoy muy agradecida, porque apostó por mí y consiguió que me financiaran la beca cuando parecía que no había nada que hacer», rememora.

Después de dos años sacando el máster y trabajando, «empecé a echar currículums y coincidió que quedó una plaza libre en la Universidad de Columbia, en Missouri, y empecé a trabajar allí como preparadora física del equipo femenino de fútbol, saltos de natación y el equipo femenino de golf».

Como toda experiencia en la vida, esta también tiene sus pros y sus contras señala Ana Menéndez. Para la joven polesa, «lo mejor de esta experiencia es el haber crecido como persona, aprender un nuevo idioma que ahora hablo con tanta fluidez como el español y darle valor a cosas a las que antes apenas dabas importancia». Lo peor, «echar de menos a la gente que dejas aquí y no poder venir tanto como me gustaría», cuenta, en referencia a las visitas a casa.

Aunque actualmente Ana Menéndez ya no tiene tanto contacto con la natación, «porque con el trabajo se me hace más difícil entrenar», asegura que «nunca dejaré de nadar, porque todavía me pica el gusanillo, bastante». «Meterme en una piscina, es el momento que me sirve para evadirme de la realidad y en el que puedo disfutar de un momento para mí misma», concluye.