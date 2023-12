Siero critica la gestión de Adif en el concejo: "Todo lo que le concierne es muy mejorable"

Siero está a disgusto con la actuación del Administrador de Infaestructuras Ferroviarias (Adif) en el municipio. Más que eso, porque ayer, en el último pleno de 2023, el alcalde, Ángel García, no se mordió la lengua a la hora de referirse a los problemas sin resolver en el concejo que son de competencia de la entidad estatal y llevan, en algunos casos, años enquistados. García confesó que ha intentado sin éxito contactar con sus responsables, que incluso ha remitido fotos sobre la situación de algunos proyectos y que se ha dirigido por escrito a varios secretarios de Estado del ramo para tratar de mantener una reunión o charla. Todo ello sin éxito hasta el momento.

"Todo lo que concierne a Adif, lamentablemente, está en situación muy mejorable. No solo el paso subterráneo de La Carrera, sino todo lo que tiene que ver con Feve, que es el eje oeste-este del municipio. No tengo que recordarles cómo está, por ejemplo, la obra de la estación de la Pola que lleva no sé si dos o casi tres años parada", señaló el regidor.

El pie para el rapapolvo a Adif lo dio el PP, que volvió a interesarse por la necesidad de dar una solución al paso de La Carrera que da acceso al apeadero de la localidad, totalmente inundado e inutilizado ahora, obligando a los usuarios a cruzar por las vías con el riesgo que ello conlleva. Además, el mal estado de mantenimieno que habitualmente presenta el lugar es objeto de denuncias constantes. Javier Mateus, edil popular, explicó que, aún sabiendo que es competencia de Adif y no municipal, se debería tratar de hacer algo para resolver el problema.

El alcalde tendió la mano a la oposición para trabajar juntos en el asunto y planteó al PP que si tiene alguna propuesta o modo de actuar también a través de su grupo parlamentario en el Congreso lo haga y que contará para ello con respaldo del gobierno de Siero.

"Personamente le he enviado una carta al secretario de Estado, al anterior y al actual, trasmitiéndole estas quejas. He estado llamando e intentando localizarle teléfónicamente para que me conceda una reunión e incluso envié fotos de esas situaciones. Hasta la fecha no he obtenido respuesta. Si ustedes, a través de la representación que tienen en el Congreso, pueden hacer algo en la comisión correspondiente, estamos totalmente de acuerdo y daremos cualquier apoyo, información o lo que necesiten", dijo García.

El alcalde admitió que el gobierno local se siente "impotente" no solo ante la situación de La Carrera o la estación de la Pola, sino también en lo que respecta a asuntos como los retrasos en los servicios y las averías de los convoyes.

"A ver qué podemos hacer, pero cualquier cosa que crean que es conveniente, cuenten con nuestro apoyo. No tiene nada que ver que quien gobierna en España sea de nuestro signo político. Si algo no funciona nosotros tenemos que defender los intereses de los vecinos de Siero como no puede ser de otra manera", añadió. Concluyó incidiendo en que respecto al paso de La Carrera el PP "tiene toda la razón, no puedo decir otra cosa".

Sobre las críticas a Adif, sí matizó, no obstante, que los problemas se producen en las infraestructuras que tienen que ver con Feve. "Lo que es Renfe funciona razonablemente bien", apostilló.

Por otro lado, durante el pleno, el portavoz popular, Juan Luis Berros, preguntó por el proyecto para un aparcamiento subterráneo en la zona de la residencia polesa del ERA y si al Ayuntamiento le consta su existencia. El regidor respondió que no hay nada registrado en el Consistorio, aunque otra cosa es "que no sepamos nada " del asunto. Si llega a presentarse el plan, dijo García, saldrá adelante " si es legal" y en caso contrario, "si hay algún reparo", se desechará, zanjó el Alcalde.