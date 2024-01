Medio siglo ha transcurrido desde que los padres de María José Sobero levantaron de la nada, en un solar de Aramil (Siero), un pequeño bar al regresar a Asturias tras su etapa de emigrantes en Bélgica. Hoy, aquel pequeño chigre se ha convertido, gracias al esfuerzo, constancia y tenacidad de la familia, en la Pensión Restaurante Cangas de Onís, establecimiento que ha recibido una de las distinciones de honor de los premios anuales de la patronal hostelera Otea.

Sobero explica que sus padres, Manuel y Angelina, "llevaban varios años pensando en comprar una casería aquí en Asturias, porque mi padre era tratante de ganado". En uno de sus viajes, durante unas vacaciones, un amigo les habló de una finca en Aramil y se decidieron a comprarla. Incluía la casería, un prado cercano al bar La Curva y el solar donde hoy se ubica el establecimiento.

"Mi madre se dio cuenta de que nunca podían acceder al prau porque siempre estaba lleno de camioneros que paraban en La Curva a comer, así que le dijo a mi padre que si se decidían a montar un bar para salir adelante", rememora. Y así lo hicieron. Pidieron un crédito y comenzaron con un pequeño establecimiento de planta baja para dar comidas. "Por aquel entonces, en el año 1972, mis padres no sabían ni lo que era un vaso de vino, y yo recuerdo cómo muchos propietarios de otros establecimientos venían solo para reírse de ellos, pero nunca se rindieron", detalla María José Sobero.

Pronto el bar empezó a quedarse pequeño y comenzaron las ampliaciones. "En el sótano había algunas camas y muchos camioneros se quedaban a veces a dormir, así que la primera extensión fue construir la parte de arriba para convertirla en pensión", señala. A esa le siguieron otras dos, a ambos laterales del bar, en lo que hoy son los comedores del Cangas de Onís.

María José lleva toda su vida en el restaurante. "En cuanto terminé mis estudios en Oviedo, con 16 años, me vine a ayudar a mis padres y, desde entonces, no he hecho otra cosa que trabajar", señala. Manuel Sobero falleció hace 17 años, pero antes, en 1997, coincidiendo con su jubilación, su hija y su nieto, Fernando Corral, hoy vicepresidente de Hostelería y Turismo en Asturias (Otea), se hicieron cargo del negocio. "Fernando alternaba sus estudios de Turismo con el trabajo en el restaurante, y, cuando él se fue a estudiar un máster a Barcelona, yo me hice cargo de todo", recuerda la hostelera.

La hija de María José, Estela Álvarez, se emociona al decir que "mi madre es todo un ejemplo a seguir". "Es trabajadora incansable, fuerte y valiente. Para seguir con este negocio y mantenerlo como ella lo hace, hay que tener mucha valentía", afirma. Ella, junto a su marido, Javier Martínez, son los que le echan una mano ahora mismo con el negocio.

Muchas fueron las ocasiones en los últimos 28 años en los que María José Sobera pensó en tirar la toalla. "Incluso llegué a echarles la culpa a mis padres de no tener infancia ni juventud", dice. Y es que, mientras otros chicos de su edad se iban a la playa o al Carmín de la Pola, ella trabajaba casi sin descanso para sacar su negocio a flote. "La verdad es que no sé hacer otra cosa", afirma. El diploma de honor de Otea supone "un orgullo" y un reconocimiento al esfuerzo y el sacrificio de una familia durante los últimos cincuenta años en el sector hostelero.