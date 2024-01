Lunes, hora punta. La estación de tren de Lugones es un hervidero de gente que no cesa a partir de las nueve de la mañana. Estudiantes, trabajadores y vecinos esperan el convoy que los llevará a Oviedo. El viaje es un suspiro. Tan solo seis minutos se tarda en llegar de la localidad más poblada de Siero a la capital asturiana. Un trayecto que en coche, sin contar las retenciones habituales, llevaría en torno a quince minutos.

El servicio es uno de los más rápidos de la región. La estación de Lugones está incluida en las línea de Cercanías de Renfe C1 (Gijón-Puente los Fierros) y C3 (Oviedo-San Juan de Nieva), lo que permite a los vecinos disfrutar de una comunicación más que envidiable con Oviedo. "Es un servicio que siempre funcionó muy bien. A excepción de una temporada, coincidiendo con las obras del AVE, que se registraron más retrasos, suele ser bastante fiable", destacan los usuarios.

"Para ir a Oviedo es la mejor opción, es superrápido, cómodo y en nada estás ya allí. Para quienes van a trabajar o a estudiar funciona muy bien", asegura Luisa Fernández, quien destaca lo bien comunicado que está actualmente Lugones, más si se compara con localidades como la Pola, donde los vecinos tienen que sufrir averías y retrasos constantes en las Cercanías.

Luisa Fernández es usuaria habitual del tren, al igual que su acompañante, Iván Álvarez. Ambos han visto cómo el número de vecinos de Lugones que cogen el tren se ha multiplicado en los últimos meses gracias a la puesta en marcha de la plataforma Conecta, que permite viajar de forma ilimitada en transporte público por un máximo de 30 euros al mes. "En las horas punta se nota muchísimo. Hay mucha más afluencia", aseguran.

Esta medida ha beneficiado a cientos de usuarios, pero especialmente a los jóvenes que cada día se trasladan desde Lugones a Oviedo para estudiar en la Universidad. "Cojo el tren todos los días y va muy bien, puede fallar alguna vez, pero enseguida pasa el siguiente. Además, no tardas nada en llegar, otra cosa es luego moverse por Oviedo", comenta Carmen Rodríguez, estudiante de Psicología. Ella disfruta del servicio hasta los fines de semana. "Para la gente joven está genial. Además de para ir a estudiar, casi todos los fines de semana vamos a Oviedo a pasar el día y a salir. Al final hay muchas más opciones que aquí y es muy cómodo", señala.

María Esther Valle es otra de las vecinas que no cambiarían el tren por nada. "Llevaba varios meses sin cogerlo, pero siempre funciona muy bien. No tienes que preocuparte del coche. Es más, la gente que vive algo más lejos viene y lo deja aquí aparcado para coger el tren. Mi vecina, por ejemplo, va todos los días a Oviedo y está encantada; y como ella muchísima gente", explica.

Los usuarios disponen de más de un centenar de servicios al día, sumando los de ambas direcciones. El primer convoy hacia Oviedo sale de Lugones a las 06.42 horas, mientras que el último lo hace a las 00.24 horas. En el sentido contrario, para ir de la capital de Asturias a la localidad sierense, el primer tren parte de la estación del Norte a las 05.35 horas. El último hace lo propio a las 23.20 horas. La frecuencia de los servicios es similar en ambos casos, con trenes, como mucho, cada media hora.

Además, el servicio a Gijón incluye setenta trenes diarios, repartidos en ambas direcciones. Con salida desde Lugones, el primer convoy parte a las 05.41 horas. El último está programado para las 22.48 horas. Desde la ciudad costera, el servicio de cada jornada se abre a las 06.16 y culmina a las 23.30 horas. Finalmente, los setenta servicios diarios con Avilés circulan por la línea de cercanías C3 entre las 06.01 y las 23.27, cuando salen de Lugones, y desde las 06.43 a las 23.56 en el sentido contrario.

Esta amplitud de horarios es una de las razones del buen funcionamiento del servicio. "Si vas a Oviedo no tienes ningún problema, porque si pierdes un tren puedes coger el siguiente. Todos te sirven y en cinco minutos llegas. En coche o en bus tardas muchísimo más", afirma Aroha Argüelles. El problema, indica, es cuando quieres ir a otras localidades que no sean Oviedo o Gijón.

Problemas hacia Mieres

La sierense trabaja en Mieres y en su caso ha tenido que esperar más de quince minutos en la estación por retrasos en el servicio. "El que sale de Fierros nunca lo hace puntual. Yo empecé a coger el de las dos por miedo al que el siguiente no pase, aunque cogiéndolo más tarde llegaría a tiempo, pero no me fío. He tenido de estar esperando quince minutos por él y que llegase con retraso, e incluso de no pasar", asegura.

"A quienes van a Oviedo", insiste, "les da igual que no pase uno porque el siguiente les sirve igual, pero para el resto no". "Antes el tren era muchísimo más fiable que ahora", considera. Una opinión que comparte por completo su amiga María Concepción González.