Si no se te dan las plantas, pero te gusta tenerlas en casa, no te preocupes, porque en Leroy Merlin te venden la planta "todo terreno" que no te puede faltar en casa. Se trata de un artículo que, además, está muy bien de precio.

El producto del Leroy Merlín que triunfa en las casas con humedad Se trata de la Sansevieria Trifasciata o Lengua de Suegra, una planta que puedes adquirir en este establecimiento por menos de 18 euros, un precio más que asequible para este tipo de plantas. La sansevieria, también conocida como lengua de suegra o espada de San Jorge, es una planta de interior apreciada por su resistencia y su capacidad para prosperar en condiciones de cuidado mínimo. Originaria de África tropical y perteneciente a la familia Asparagaceae, esta planta presenta hojas largas y erectas que crecen en forma de espadas o lanzas, de ahí sus nombres comunes. Lo que hace a la sansevieria tan popular es su capacidad para sobrevivir en condiciones adversas, incluyendo la tolerancia a la sequía y su habilidad para prosperar en ambientes con poca luz. Sus hojas carnosas y verticales pueden variar en tonalidades de verde, y algunas variedades presentan bordes amarillos o patrones marmolados. Además de su resistencia, la sansevieria es apreciada por su capacidad para purificar el aire, eliminando toxinas comunes como el formaldehído y el benceno. Esta cualidad la convierte en una opción popular para mejorar la calidad del aire en interiores. Dada su naturaleza adaptable y su atractivo estético, la sansevieria se ha convertido en una elección popular entre los amantes de las plantas de interior, ya que aporta un toque de exotismo y elegancia sin requerir una atención constante.