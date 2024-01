Aviso al Principado: si la modificación de las directrices regionales de comercio sigue dilatándose en el tiempo, Siero va a perder inversiones importantes que llevan a la espera unos dos años. El tirón de orejas a la Administración autonómica por la lentitud con la que avanza el trámite se verbalizó en un acto en Siero con el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, que realizó un "llamamiento" a que se hagan de una vez efectivos los cambios en una norma que ahora impide la instalación de determinadas grandes superficies comerciales por encima de los 2.500 metros cuadrados de espacio de venta en territorios como el sierense y, en este caso concreto, en Bobes.

"No podemos perder oportunidades por tener unas directrices como las actuales. Hace 18 años había una realidad económica distinta en Asturias y por no haber cambiado esas directrices ya perdimos oportunidades. Siempre digo que en el oriente y en el occidente perdimos las capitalidades a favor de Torrelavega y de Ribadeo por nuestras directrices y ahora no podemos perder algún proyecto muy importante para Siero y para Asturias precisamente porque esas directrices sigan en un cajón. Los tiempos corren para todos, hay espacios de oportunidad que tocan cuando tocan y no vale decir para el año siguiente, porque a veces la economía pasa. La velocidad, los tiempos de la política son unos y los de la economía otros. Pero si no conseguimos que eso cuadre perderemos oportunidades", dijo Paniceres en presencia del alcalde de Siero, el socialista Ángel García.

Ley de proyectos singulares

Paniceres señaló que el Gobierno autonómico ha trasladado que la modificación de las directrices está "a punto de empezar a ver luz" y que espera que así sea. A la vez, incidió en la petición de una ley de proyectos singulares, que considera fundamental para poder captar inversiones y dar una respuesta inmediata a las empresas interesadas, que "no van a esperar dos o tres años" para desarrollar su proyecto.

"Si mañana podemos captar una inversión de un proyecto singular tenemos que tener un mecanismo para dar respuesta. No vale decir que podemos tardar dos o tres años, no dar certezas. El alcalde de Siero es una persona proactiva, con la que hemos podido colaborar y con la que vemos continuamente qué inversiones podemos tener, pero necesita poder dar certezas. El Ayuntamiento puede dar algunas, pero no todas, y tenemos que tener una hoja clara de respuestas si queremos competir con otros territorios", añadió Paniceres.

Se refirió de nuevo a que Asturias es una de las comunidades con las normativas más restrictivas y está entre las pocas que no tienen una ley de proyectos singulares. "Los demás están compitiendo con nosotros y para poder competir tenemos que tener por lo menos las mismas herramientas administrativas. Por eso aprovecho mi presencia en Siero para hacer una vez más un llamamiento al Gobierno regional para que esas directrices se desbloqueen", señaló.

Por su parte, el alcalde, que presentaba junto a Paniceres ayer en la Pola el balance de las actividades de la Antena Cameral de Siero, refrendó las valoraciones. Hay un proyecto singular para Bobes a la espera de un cambio de las directrices que tarda ya más de dos años.

"Si no las modificamos en un tiempo razonable, y creo que dos años es más que razonable para modificar algo que no tiene que ir a la Junta General, podemos perder otra gran inversión", dijo el alcalde. "Y es difícil explicar a una empresa que no puede implantarse porque llevas dos años para modificar unas directrices, pero más difícil es explicar a la sociedad que cuando la iniciativa privada tiene el dinero y las intenciones para desarrollar un proyecto no se puede instalar en un terriorio porque no sé cuántas trabas administrativas lo impiden", añadió.

Hace meses se avanzó que "Cotsco", del sector de los supermercados, quería implantarse en Bobes, aunque ayer no se hizo referencia a la firma. Por otro lado, este lunes se dieron a conocer los datos de balance de la Antena Cameral de Siero, que sumó 145 consultas atendidas desde julio de 2023 y entre los que se destacan los 23 nuevos emprendedores con los que cuenta en concejo.