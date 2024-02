Fue un encuentro poco usual, por sus participantes y por su contenido. El alcalde de Siero, Ángel García (PSOE), mantuvo ayer una reunión con el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, en el Ayuntamiento del cuarto concejo más poblado. La cita se produjo a instancias del dirigente popular, que rompió una lanza en favor del entendimiento más allá de las siglas políticas. "No creemos en muros ni en establecer cercos en los que el debate sea imposible. Es bueno que personas de distintos partidos hablemos, y el PP y el PSOE tienen que hablar en beneficio de los asturianos", aseveró Queipo. Además, dijo que "forma parte de mi responsabilidad como líder de la oposición en Asturias hacer lo que hoy estoy haciendo".

En la misma línea se expresó García. "La política parece más un ring de boxeo que lo que la ciudadanía espera de nosotros", aseveró. "Porque es el principal instrumento para alcanzar consensos beneficiosos para la sociedad", añadió. El Regidor indicó que "es muy importante que podamos sentarnos, siendo de signos políticos diferentes, para intentar ver en qué puntos podemos colaborar en cuestiones que nos preocupan y que son importantes para los habitantes de Siero y de Asturias en general".

Uno de estos aspectos es, según ambos, los problemas en las comunicaciones por vía ferroviaria que afectan a los usuarios sierenses, a la zona centro y a toda la región. En este sentido, Queipo compartió su preocupación y expresó que las cercanías en Asturias se han convertido "en un caos y en un problema gravísimo". Según el presidente del PP regional, "tenemos un desarrollo de las mallas horarias que ni siquiera se ha comenzado a hacer y tenemos un problema tanto con las cercanías como con las medias distancias". El líder de la oposición en Asturias señaló que "es el Ministerio el que tiene que poner las soluciones". "Y nosotros, conociendo la situación, hacer lo posible desde la oposición para que no se pierda el foco de dónde está el problema", prosiguió.

Por otro lado, el presidente popular destacó que Siero es ya el tercer municipio asturiano con más empresas. "La política no puede ir por detrás de las necesidades de los emprendedores. Necesitamos Administraciones ágiles que cubran sus necesidades y las de las empresas que se quieran instalar aquí para que haya el mayor empleo y de mayor calidad", dijo.

Por ello, y en relación al Polígono de Bobes, aseguró que "hay que facilitar la implantación de empresas. No podemos perder ni una inversión porque cada una de ellas es un foco generador de puestos de trabajo que, en Asturias, precisamente, no nos sobran". Queipo afirmó que su intención es "ser Presidente de Asturias". "Y no puedo ser líder de la región si no conozco de primera mano las necesidades de cada ayuntamiento", dijo. "Me comprometo, dentro de mi margen de actuación, a que los problemas de Siero no queden olvidados en el Parlamento asturiano", remató.