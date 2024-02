"Fomentar la actividad económica es de izquierdas; la mayoría de la gente quiere trabajar, no vivir de una ayuda"

Ángel García González es alcalde socialista de Siero desde 2015. Afronta su tercer mandato con su primera mayoría absoluta para gestionar un municipio pujante, que es ya el tercero con mayor número de empresas y cuarto en población. Cuenta además con cifras de auge de habitantes y empleo que acompañan un momento en el que el concejo reclama mayor protagonismo en Asturias, acorde a su situación actual y a sus expectativas de crecimiento. Persona que suele expresar con sinceridad sus opiniones, defensor del diálogo entre diferentes fuerzas políticas, estos días ha llamado la atención mediática por su reunión con el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, el pasado jueves. También ha vuelto a poner el foco sobre Siero por el hecho de que el territorio ganó mil nuevos vecinos en dos años y por una original iniciativa: la instalación de una figura de un pitufo gigante en la rotonda situada al final de la recta de Puente Nora que comunica Oviedo con Lugones.

–Una curiosidad, ¿por qué eligieron al «Pitufo Gruñón» y no a otro?

–Me dicen que se parece a mí... (ríe). Bueno, si hubiésemos puesto un pitufo sonriendo sería más previsible, menos gracioso, llamaría menos la atención a la gente. El gruñón saca más sonrisas porque la gente no lo espera. Hay un guiño también a los más pequeños, a la infancia. ¿Cuándo nos acordamos de ellos en los diseños urbanos? Estos días he visto cómo emociona y saca una sonrisa a los más pequeños al verlo. Esta iniciativa se enmarca en lo que venimos haciendo estos años desde que llegamos al Ayuntamiento, buscar espacios públicos, entornos agradables para que la gente los disfrute, peatonalizando, plantando árboles, haciendo murales en fachadas degradadas, el propio carril bici... Se trata de generar espacios más agradables y que la gente los disfrute.

–Su reunión con Álvaro Queipo, presidente del PP asturiano, no ha sentado muy bien en las filas de su partido.

–No entiendo por qué un alcalde no puede recibir al presidente del principal grupo de la oposición cuando el diálogo es la base de la política, cuando el diálogo es la única manera que hay de alcanzar acuerdos y entenderse. Imagínese que en la política no hablásemos con los demás. Cuando uno tiene un problema o una diferencia con alguien qué hace... Dialogar. ¿Qué hace un mediador, qué hace la gente para resolver sus problemas, la gente civilizada y moderna de un país democrático? Diálogo. Luego cada uno tendrá su punto de vista y habrá acuerdo o desacuerdo, pero sin agotar el diálogo tampoco hay forma de avanzar. Es algo que la sociedad nos está demandando. Con tanta bronca hoy en la política, que parece un ring de boxeo, la gente demanda que hablemos. Pienso que es la mejor manera de solucionar los problemas y de luchar contra el populismo.

–Siero, tercer concejo en empresas y cuarto en población.

–Cuando uno se pregunta si va bien o va mal un concejo, un dato significativo es cómo evoluciona la población. Siero creció mil habitantes en dos años. Es un dato espectacular, contundente, en un contexto de pérdida de población general y sin ser un municipio turístico como Llanes o Ribadesella. Y hemos ganado en empresas, en afiliados a la Seguridad Social, aumentado la renta per cápita, tenemos deuda cero, hemos subido los recursos en el presupuesto municipal y licitamos en torno a diez o quince millones todos los años. Ese dinamismo también hace que menos gente necesite ayuda.

–Explíquese.

–El dinamismo económico hace que haya menos gente que necesita ayuda porque hay más gente que puede trabajar y se puede beneficiar de ese progreso. Fomentar la actividad económica no es de derechas, es de izquierdas, porque genera más posibilidad de trabajar a la gente. Y la mayoría de la gente lo que quiere es trabajar, no vivir de una ayuda. Las Administraciones tenemos que trabajar para decir al ciudadano que vamos a promover las condiciones para que pueda tener un empleo, no para darle una ayuda. Por supuesto, si una persona no puede, por las razones que sean, la Administración sí está para ayudarle. Pero insisto, la prioridad ha de ser que la gente tenga un trabajo que le permita ser libre y tener un proyecto de vida y que si alguien está en condiciones de trabajar, que pueda trabajar. Eso también es una manera diferente de entender la política.

–¿En qué líneas se trabaja para ganar población?

–Entre otras, mejorando los entornos. ¿Dónde quiere vivir uno? En una zona cuidada, que tenga para dar un paseo, donde no tengo los coches metidos por el portal de casa ni que saltar entre ellos para ir a hacer la compra... Si hay menos ruido, si hay árboles, zonas verdes, espacios para que los niños corran o jueguen, para hacer deporte, centro de salud que funcione, buenas comunicaciones para ir a trabajar, estudiar, disfrutar del ocio. O donde tengo una presión fiscal razonable, un Ayuntamiento donde hacer un trámite no sea un mar de problemas... Y donde se genera empleo en el entorno. Tenemos Parque Principado, Central Lechera Asturiana, Bobes, La Fresneda, la Pola, Lugones, la Autovía Minera, la del Cantárico, la «Y»... El mejor sitio de Asturias para que la gente decida vivir.

–Reclama para Siero más protagonismo en Asturias.

–El proyecto de Asturias no puede ser Oviedo, Gijón y Avilés y luego el resto y las alas. Si queremos cohesionar el territorio y tener un proyecto de Asturias, Siero tiene que tener el protagonismo que le corresponde. Si quieres que Asturias crezca tienes que potenciar aquellos territorios que tienen más posibilidades de crecer. Y Siero está entre ellos. Soy alcalde de Siero y lo defiendo, pero lo hago con argumentos.

–Mencione más.

–No es porque sea alcalde, sino porque es el territorio mejor ubicado de toda Asturias con diferencia, por extensión, porque es llano. por los datos de empresas, de crecimiento de población, tiene el centro comercial más importante... Y debe tener otro protagonismo que actualmente no tiene en la agenda política y económica... No queremos que nadie nos regale nada, nos gusta ganar las cosas con nuestro trabajo, pero un reflexión que hago a veces en voz alta es por qué todo tiene que estar en Oviedo. las consejerías, Cogersa, Cadasa, delegaciones estatales...

–Por ser capital de Asturias.

–¿Y qué tiene que ver eso en este momento? Responderá a una concepción de Asturias de otro momento, pero creo que podemos reflexionar sobre cuál es el proyecto de Asturias hoy. ¿A qué modelo responde que todo esté centralizado en Oviedo? Habría que preguntarse si no hay otro modelo mejor para sacar mayor potencial a los territorios, a Siero por supuesto, pero también a otros, no hablo solo de Siero. Creo que es un debate interesante pensar de qué momento viene ese formato de modelo de autonomía con todo centralizado en Oviedo.

–Directrices regionales de comercio. Pide modificarlas para que Siero pueda acoger más empresas con grandes superficies de venta. ¿Cómo va eso?

–Cuando hablo de este tema siempre muestro este recorte de prensa sobre la cápsula de la NASA que ha logrado distanciarse 400.000 kilómetros de la Tierra. Lo que logra el hombre... Pero claro, las directrices regionales de comercio son muy complejas, llevan mucho tiempo y son un tema muy, muy complejo. En las directrices están trabajando desde hace ya más de un año. Para nosotros evidentemente es muy importante porque nos resta competitividad mientras no se modifiquen. Hay dos temas importantes para Siero, dos retos, en los que el Ayuntamiento lamentablemente poco puede hacer más que dar la lata. Pero haremos más que dar la lata...

–Uno de ellos son estos cambios que pide.

–Sí, las directrices nos limitan mucho. No se puede colocar una superficie de más de 2.500 metros cuadrados de venta. Vienen las normas de hace años, de un momento que ya no es el actual y son las más restrictivas de España junto a las catalanas. Nos restan muchas posibilidades, hace unos años perdimos un establecimiento de deportes, hace menos uno de material de obra y bricolaje y estamos perdiendo muchas oportunidades. Restan competitividad y no ayudan a nadie, se sigue vendiendo por Internet, con el comercio online, mientras nos limitan en la capacidad de que Siero avance.

–¿El segundo reto?

–El eje de comunicación de Feve desde Lieres hasta Oviedo y Gijón. Si bien tenemos el eje de sur a norte que atraviesa Renfe, que da mucho potencial al concejo, con la estación de Lugones, el de Feve de este a oeste es un desastre, funciona fatal. Y eso también nos resta oportunidades para seguir creciendo. Tendría que funcionar como una especie de metro o un Cercanías que verdaderamente fuese utilizable por tener una previsión de cuándo vamos a llegar a trabajar, a estudiar... Daría muchísimas más oportuidades.

–¿Cómo marcha el cierre de operaciones para la venta de parcelas en Bobes?

–Hay interés y empresas. Y sería deseable que poder cerrar las operaciones de venta fuera más ágil, al final parece que nosotros mismos nos ponemos zancadillas. Es como si vas caminando y quieres avanzar pero tropieza un pie con el otro y te caes. El proceso de venta cuando es un suelo público tiene que cumplir con unos requisitos.Y ágil no es. Es difícil. Cuando consigues que vengan a Siero empresas importantes a invertir o que haya interés por invertir, se cree que es fácil, pero por desgracia es muy difícil, lleva mucho tiempo y los ayuntamientos tenemos muy pocas armas. Tenemos que ir a vender, buscar y conseguir, pero luego los procesos no son fáciles ni ágiles.

–¿Alguna noticia sobre la apertura de Amazon?

–No tenemos ninguna noticia nueva. Sí confianza e ilusión, deseo, de que abra lo antes posible. El Ayuntamiento nada puede hacer para que se adelante y abra, no está en nuestras manos, pero confíamos en que la compañía lo abra.

–¿Hay un «modelo Siero» de gestión municipal?

–Hay un proyecto de Siero, de municipio, una serie de actuaciones y un modo de entender la gestión como prioridad y de hacer las cosas un poco de manera de distinta. Un modelo de Siero, del concejo que queremos y en el que llevamos años trabajando. Se trata de consolidar al municipio como uno de los grandes concejos de Asturias, con una identidad y una personalidad propia. Y que tenga aún más protagonismo en Asturias, que traslademos ilusión y ganas. Queremos seguir creciendo en población, transformando nuestros núcleos urbanos y rurales y tenemos varios proyectos que forman parte de ese Siero del futuro que tiene que seguir ganando protagonismo en el ámbito autonómico.

–¿Por ejemplo?

–Hay una parte que corresponde al desarrollo económico, las empresas que conseguimos, distintos proyectos en los que estamos trabajando, para todo el concejo, pero especialmente para Bobes, de manera intensa, para que sean una realidad. Y hay proyectos de otro tipo, como culturales, la rehabilitación del Palacio de Celles. Las actuaciones con presupuesto municipal y fondos europeos para que nuestros núcleos sean más modernos. El mejor ejemplo de esa transformación es Lugones y ahora estamos también de manera más intensa en Pola de Siero. Además de las zonas rurales, con saneamientos, servicios y las comunicaciones, planes como el de la senda entre La Fresneda y Lugones... Todos los proyectos son importantes.

–¿A qué se refiere cuando habla de una forma distinta de hacer las cosas?

–Lo que hemos intentado y hecho desde que accedimos al gobierno en 2015 es interpretar la política de un modo bastante diferente, en general. Y por resumirlo mucho, nuestra interpretación, nuestra concepción, es que el Ayuntamiento es una empresa para prestar servicios a los ciudadanos y a las empresas que están en el territorio. Que ciudadanos y empresas son nuestros clientes y son los que nos pagan.

–Explíquese.

–Cuando viene una empresa, es como un nuevo cliente: tenemos que tratarle lo mejor posible para que se asiente en el territorio, porque va a pagar IBI, licencia, va a crear empleo, generar actividad económica y hacer que el Ayuntamiento tenga más recursos para seguir prestando servicios y ayudando. Y cuando viene un ciudadano lo mismo. Es la concepción del Ayuntamiento como una empresa de servicios que no busca obtener beneficios, sino que el beneficio es dar el mejor servicio al mejor coste posible. En ese papel estamos orientados todos, toda la organización, no solo el alcalde y nos está yendo bien porque somos cercanos, ágiles y proactivos en buscar oportunidades e inversiones. Cuando alguien viene, no dejarle escapar, que su proyecto pueda materializarse con éxito en Siero, que le vaya bien y a nosotros también nos irá bien. Que si una persona, por ejemplo, quiere hacerse una casa aquí todo sean facilidades para las consulta y que en la tramitación seamos ágiles. Que se haga la casa aquí, que sea feliz con su casa aquí y nosotros encantados. Esa es, muy resumida, la manera de interpretar que tenemos y en la que la gestión es la protagonista clara por encima de todo.

–Ha hablado de que hay varios proyectos para incidir en la capital del concejo. ¿Es este el mandato de la Pola?

–Como soy de Lugones y siempre hubo esa especie de piquilla que si la Pola o si Lugones, si va más para acá que para allá... Esa historia yo no participo de ella, lo que intento es que la política sirva para cohesionar el territorio. En Lugones se han hecho obras por muchos motivos, primero porque estaba mucho más atrasado todo, no había más que ir allí y ver que la situación que tenía era muy mejorable. También porque obtuvimos una subvención europea con un proyecto que presentamos para Lugones, que nos ayudó mucho a dar ese gran cambio. Pero en Pola de Siero no se han dejado de hacer cosas, entre ellas, la obra de los accesos desde la rotonda de Ullaga, un proyecto millonario que ha supuesto una gran transformación. Y ahora estamos con Florencio Rodríguez, que son más de 2,7 millones, la nueva escuela hasta tres años en el antiguo cine, que son dos millones, la calle Les Comadres, el punto limpio de El Bayu... Hay una serie de proyectos ahora en marcha en la Pola que superan los 5 millones de euros. Claro que se hacen obras en la Pola.

–También en otras zonas.

–En El Berrón ha habido un gran proyecto en la plaza de El Ferroviario, en La Fresneda se está con la senda a Lugones, tan demandada.. Y en la zona rural se han dedicado y se dedican muchos millones a servicios y dotaciones como los saneamientos. Con el presupuesto municipal intentamos cohesionar el territorio, no romperlo. Es normal que en un momento dado pueda haber más obra en un punto que en otro, pero hay que mirar lo que se hace en un periodo largo, medio y largo plazo, no si un año va más para un lado que para otro. Todo lo que se hace responde a un proyecto de Siero, en el que intentamos que todas las localidades se sientan bien tratadas, en positivo.