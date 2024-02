El Grupo municipal del Partido Popular de Siero denuncia la existencia de situaciones que entiende anómalas en la gestión de algunos equipamientos deportivos públicos, que se manejarían por parte de determinados clubes sin que para ello hubiera mediado concurso o adjudicación de carácter público, dice el PP. El portavoz de los conservadores sierenses, Juan Luis Berros, solicita que se convoque un pleno monográfico extraordinario para analizar esta situación, ya que, según sostiene, no le ha sido permitido acceder a la información que ha pedido al respecto. En caso de que esa sesión sea denegada por el gobierno local, con mayoría absoluta, los populares no descartan recurrir a la Fiscalía.

Berros quiso dejar ayer claro que el PP "no está ni va contra ningún club", pero considera que debe clarificarse qué está sucediendo. "Hemos visto que en diversas instalaciones en el concejo no existe ningún tipo de concesión o adjudicación, por ejemplo, en las de El Bayu (...), y sin embargo se está concediendo el uso a algunos clubes para que actúen de forma soberana y discrecional", dijo Berros, que pide al alcalde, Ángel García, que explique "cuál es el criterio que se tiene desde el Ayuntamiento para ceder la utilización" y manejo de estos equipamientos.

Los problemas concretos los sitúa en el uso de El Bayu, en la Pola, y en las instalaciones de El Carbayu, en Lugones. En el primer caso, sostiene Berros, otras entidades se quejan de que los clubes de fútbol Romanón y Siero deciden sobre diversos asuntos y dejan para los demás los peores horarios. Algo similar ocurriría en el caso de Lugones, donde el Atlético de Lugones tendría también capacidad de decisión.

"El fin que se persigue con la convocatoria del pleno es aclarar todo esto. Que haya un debate público, que haya una solución efectiva para lo que es una utilización de instalaciones de mucho valor económico, supuestamente gratuitas, que están beneficiando no a todas las asociaciones por igual, no a todos los clubes ni a todas personas interesadas, sino que está beneficiando exclusivamente a una serie de asociaciones con más o menos cercanía al gobierno municipal", explicó Berros.

El portavoz popular incidió en cuestiones concretas como que "las empresas o quienes quieran utilizar el campo de fútbol de Lugones o el Pabellón Polideportivo de Lugones se tienen que entender con el Atlético de Lugones" y sobre esto " no hay ningún tipo de supervisión" pública "ni condición de ningún tipo de beneficio para el Ayuntamiento". Lo único que se le pide, según Berros, "es que sí que sostengan el agua, la luz y los gastos ordinarios". "Y efectivamente ahí hay unas instalaciones de cantina y se gestionan unos ingresos de publicidad. Por lo menos es chocante (...)", señaló Berros.

En el caso de Lugones, también se refirió a que habría sido el propio Ayuntamiento el que inició "de oficio" que se dejasen las instalaciones a la entidad, pues "no hay ni solicitud de concesión ni siquiera por la entidad, que es el Club Atlético de Lugones". "De oficio se inicia un día 27 de octubre y el día 31 de octubre el señor Alcalde da el decreto de adjudicación. Es decir en apenas cuatro días efectivamente hay unos informes ad hoc (...) manifestando que lo hay que dejar al Club Atlético de Lugones por el que es el club de más implantación (...)", explicó el portavoz municipal del PP.

Este también se refirió a que ni en este caso ni en el de El Bayu habría una memoria de actividades de lo que se va a hacer en las instalaciones, algo que, añade, sería prececptivo por ley a la hora de cederlas de este modo.

La denuncia que ahora hace el PP, aseveró Berros, parte de otra previa que llega a los populares por parte de algunas entidades deportivas, como el Atlético de Siero, "que me expuso el problema", entre otros, del reparto de horarios de uso.

Según Berros, este club le explicó que "estaban postergados en horarios de entrenamiento, lo cual ya merma la supervivencia de la entidad, porque hay otros clubes que cogen los mejores horarios escolares". "Como nos tenemos que arreglar con los supuestos adjudicatarios, nos postergan a horas tardías, donde no hay luz, donde los pequeños no pueden entrenar", sostiene el PP que se argumenta como queja de la entidad.

El portavoz del PP quiso "hablar en plata" para decir que, según las denuncias recibidas, los mejores horarios "los copan en Pola de Siero el Romanón y el Siero". "¿Qué pasa a otros clubes o a otras asociaciones que quieren hacer uso de estas instalaciones? Se les está postergando a horarios a partir de las 7 o las 8 de la tarde. Y lo más importante es que se les cercenan también las posibilidades de ingresos, ingresos rutinarios que tienen los demás. Por ejemplo, se me estaba diciendo por parte del Atlético de Siero que la cantina no les dejan utilizarla y que la están utilizando siempre las mismas personas, aunque sean los partidos o los torneos que otros organicen allí", precisó el portavoz del PP.

Berros indicó que ya ha presentado la solicitud de pleno extraordinario y que el tenor literal de la petición plantea el "análisis sobre la actuación del Ayuntamiento y el Patronato Deportivo Municipal en los diversos expedientes de adjudicación, convenios u otras formas de uso de instalaciones deportivas municipales". También refiere la necesidad de "adoptar los acuerdos necesarios para instar al órgano municipal competente a que de forma urgente y sin dilación adopte las medidas correspondientes para evitar situaciones de alegalidad y legalidad y responsabilidad municipal en el uso de las referidas instalaciones deportivas".

De no producirse el pleno y las explicaciones oportunas, el portavoz popular asegura que "siempre está la Fiscalía" para presentar una denuncia.

Por otro lado, Berros se refirió a la situación de déficit económico del Patronato Deportivo Municipal y aseguró que, a su juicio, el gobierno de Siero quiere privatizarlo.

"Yo esto lo sostengo políticamente, que lo que se está queriendo es privatizar el Patronato. Ya hay signos externos de privatización: por ejemplo, el polideportivo de Carbayín, que está siendo gestionado dos tardes a la semana, para abrir solo el gimnasio, por una empresa privada. O, por ejemplo, el centro polideportivo de Valdesoto no se está abriendo, no se está utilizando", dijo Juan Luis Berros, que incidió en que no se le ha facilitado acceso a información requerida o se le han dado "respuestas genéricas" y no concretas a sus demandas.