Barbón: "Cambiar directrices de comercio para una empresa es feo, tiene un nombre"

"Cambiar las directrices de comercio para una empresa es feo; tiene un nombre y no hace falta que yo diga cuál", aseguró ayer el presidente del Principado, Adrián Barbón en Cangas del Narcea. Trataba así de desvincular el debate sobre la reforma de la norma que permite la instalación de equipamientos comerciales del proyecto de la firma Cotsco para implantarse en el suelo industrial de Bobes (Siero). Precisamente, si se abre o no la posibilidad de que espacios comerciales se implanten en polígonos industriales es el nudo gordiano del debate.

Barbón aseguró que no habrá tensiones internas en el Ejecutivo. "El Gobierno va a tener una voz común", recalcó. E insistió en que la razón por la que se reformarán las directrices regionales es ajena al encaje del proyecto de Cotsco en Siero, que defiende con firmeza el alcalde, Ángel García. "Lo que tenemos que decidir es si toca actualizarlas, y hacerlo con todos los implicados, que es el encargo [del Consejo de Gobierno]", insistió.

Barbón se había referido a este mismo debate el 16 de noviembre de 2022. En aquella ocasión, respondía a una pregunta parlamentaria de la entonces portavoz de IU, Ángela Vallina. Barbón defendió entonces también que era necesario reformar las directrices de comercio "porque la realidad comercial ha cambiado tras doce años" y dijo que eran necesarias modificaciones para "garantizar la seguridad jurídica" porque hay aspectos equívocos. Pero entonces Barbón defendió el derecho del alcalde de Siero, el socialista Ángel García, a pugnar por el proyecto comercial de Cotsco, aunque con la regulación sobre la mesa no tiene cabida con las directrices actuales, salvo que se modifiquen para permitir su implantación en suelo industrial.

Barbón apeló a su pasado como Alcalde (y al de la propia Vallina) para afirmar: "Tanto a usted como a mí nos parecería fatal que no nos dejaran diseñar nuestros municipios como creyéramos conveniente, siempre que contáramos con el apoyo de los ciudadanos". Decía Barbón entonces que García contaba con 12 de 25 concejales (en 2023 elevó esa mayoría a la absoluta, con 13 ediles). Y añadió que "la ciudadanía de Siero opina que el proyecto del Alcalde responde a su expectativa, porque si no, no sacaría esos resultados".

"Entiendo que la autonomía municipal hay que respetarla", recalcó el Presidente entonces, y añadió: "Si (el alcalde de Siero) obtiene unos resultados electorales magníficos (en 2023) es que algo estará haciendo bien; así que nosotros, insisto, sí creemos que hay que revisarlo". Barbón añadía entonces que la reforma de las directrices se haría "con transparencia, salvaguardando los intereses generales y también la autonomía local, de forma rigurosa y contando con todos, y protegiendo el comercio local".