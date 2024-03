Pumarabule clama contra la "pesadilla" de los pisos de realojo: desvalijados, con escapes de gas e inundaciones

"Llevamos quince años de auténtica pesadilla y no vemos el final". Covadonga Martínez es una de las vecinas afectadas por las grandes grietas que aparecieron en 2009 en las casas de la barriada minera de Pumarabule (Siero) y que siguen sin poder acceder a uno de los 36 pisos sociales de realojo construidos en 2021, en unos terrenos cedidos por Hunosa, y que ni llegaron a estrenarse. Esta situación ha generado un proceso de deterioro de los tres bloques de viviendas que se ha acelerado en los últimos meses, hasta el punto de que, para que vuelvan a ser habitables, hará falta una inversión por encima del medio millón de euros. "Estaban listas para entrar a vivir, con todo puesto, desde la vitrocerámica a la grifería, y no queda nada de nada, han sido totalmente desvalijadas", lamenta Martínez.

Sobre estas líneas, desde la la izquierda, el interior de uno de los pisos y un cuadro eléctrico de obra tirado en el suelo. Debajo, una de las ventanas rotas, y una instalación arrancada | J. A. O. / José A. Ordóñez

La incuria en la que permanecen los tres bloques de viviendas es notable. En el vial de acceso hay una señal de tráfico de stop tirada en el suelo y, un poco más adelante, un cuadro de obra con varios enchufes totalmente abandonado. Las puertas de entrada a los edificios están tapiadas con planchas metálicas para tratar de impedir los actos de pillaje, pero hay ventanas rotas e, incluso, abiertas, por las que es posible acceder al interior de los inmuebles. "Hace no mucho vi a unos marchar con dos radiadores", apunta Altea Ruiz, otra de las vecinas afectadas. El Principado ha reforzado las medidas de seguridad con un sistema de alarma y la Guardia Civil patrulla la zona con cierta regularidad. Ruiz agradece a los agentes su "esfuerzo para intentar acabar con los robos".

Pumarabule clama contra la "pesadilla" de los pisos de realojo, ya desvalijados / José A. Ordóñez

Pero el del pillaje no es el único problema en los pisos "fantasma" de Pumarabule. Cuenta Covadonga Martínez que hasta se han producido escapes de gas en los que han tenido que actuar los bomberos. "Olía muchísimo y el susto fue enorme", asegura esta vecina sobre una intervención que obligó a precintar el entorno de los bloques de viviendas. En una de las rejas que da acceso al enclave permanecen restos de las cintas empleadas por los bomberos en aquella ocasión.

Pumarabule clama contra la "pesadilla" de los pisos de realojo, ya desvalijados / José A. Ordóñez

"Esto es una vergüenza total y no solo para los vecinos afectados, sino también para el conjunto de los contribuyentes. Así se gasta el dinero público", tercia, indignada, Altea Ruiz, sobre unos pisos a los que el Principado destinó tres millones de euros.

Pumarabule clama contra la "pesadilla" de los pisos de realojo, ya desvalijados / José A. Ordóñez

¿Y qué alega el Gobierno regional para justificar que unas viviendas sociales construidas hace cuatro años sigan sin entregar y hayan sido desvalijadas? Se trata de una cuestión legal derivada de que, en su momento, se acordó que los nuevos pisos serían adjudicados en propiedad y a precios módicos a los afectados, incluyendo la permuta de las casas agrietadas. La administración autonómica estima que esas condiciones no tienen encaje legal.

Hace unos pocos meses, el director general de Vivienda, Daniel Sánchez, ofreció a una delegación de vecinos la posibilidad de habilitar para el edificio que presentaba un mejor estado -el más cercano a la barriada- para poner a disposición doce pisos en régimen de alquiler, con el compromiso compartido por el Ayuntamiento de Siero de discriminar positivamente a los afectados por las grietas de 2009. Eso sí, siempre y cuando cumplan los requisitos contenidos en el decreto que regula la adjudicación de viviendas de la administración autonómica.

Se trata de una alternativa que genera rechazo entre los vecinos de Pumarabule. "Quieren que nos hagamos cargo de las viviendas que ya tenemos y que, aparte, paguemos el alquiler por las otras. Me parece una vergüenza que, quince años después, se nos pueda plantear esta situación", afirma Covadonga Martínez, quien, además, advierte de que ese edificio en el que piensa en el Principado ha sufrido recientemente una importante inundación. "Supongo que habrá quedado inservible y que también habrá que meter mucho dinero para ponerlo a punto", señala. Por cierto, los vecinos han colgado en la fachada de este inmueble un gran cartel en el que ya se toman a guasa el incidente con el agua.

El propio Daniel Sánchez reconoció ante los vecinos que los daños acumulados en los otros dos edificios, los ubicados en la zona alta de la parcela y, por tanto, los menos visibles desde la barriada, no son menores. Según los cálculos efectuados por los técnicos del Principado en el último tramo de 2023, esos desperfectos suman unos 400.000 euros, a los que habría que sumar ahora los derivados de la inundación en el tercer bloque.

"La situación en la que estamos es muy complicada, ya que, con los pisos de realojo construidos, tampoco te vas a poner a invertir en mejorar la casa de la barriada", subraya Altea Ruiz, quien ha pensado en vender la vivienda familiar de Pumarabule y mudarse a otra localidad del concejo. "Me daría mucha pena, porque me la dejó mi abuela, pero también pienso que cómo la voy a vender si no pasa la ITV", lamenta.

La alta inestabilidad del terreno en que se asientas ha provocado problemas de agrietamientos en algunas casas de la barriada minera desde los años ochenta y noventa del pasado siglo. La situación se complicó en 2009, momento en el que se vio clara la necesidad de buscar alguna alternativa para los vecinos afectados. Finalmente, se decidió que la empresa pública Vipasa levantara un núcleo de viviendas sociales compuesto por 63 viviendas repartidas en tres edificios. Las dificultades que el Principado alega para buscar encaje legal a esta operación mantiene a la promoción en una especie de limbo que solo se ve alterado por el pillaje y demás problemas.

"Es un asunto que deben solucionar ellos, porque las condiciones las puso un gobierno del mismo partido del que hay ahora y la documentación traía el membrete del Principado", asevera Ruiz, que se muestra especialmente crítica con el presidente regional, el socialista Adrián Barbón. "No se quiere reunir con nosotros para buscar una solución. Nos remite al Consejero, pero con él ya hemos estado y no se ha avanzado nada", señala la vecina.

Los largos quince años transcurridos desde que se localizaran las grietas han hecho que muchos vecinos arrojaran la toalla o que haya quien esté dispuesto a renunciar al realojo. Y es que algunos afectados prefieren que el Principado se haga cargo de reparar las casas afectadas en la barriada y olvidarse para siempre de unas viviendas sociales convertidas en una pesadilla para Pumarabule.