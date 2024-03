Doce colegios participan en el concurso de huevos gigantes decorados de Parque Principado, ya expuestos en el centro

Doce colegios de Siero y sus alrededores participan en la décima edición del concurso escolar de huevos gigantes decorados, cita anual que homenajea a la celebración de los Güevos Pintos de la Pola. El evento, organizado por Parque Principado, está inspirado en el proyecto de sostenibilidad del centro comercial, que lo basa en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas. Cada colegio participante recibe uno de los objetivos, al que debe adaptar la temática de su diseño. Las propuestas pueden visitarse hasta el próximo 3 de abril en el Paseo de la Seronda.

Los colegios que concursan en esta décima edición son el Santa Bárbara de Lugones, con la obra “Si compartimos todos tenemos” (objetivo Hambre Cero); el de Carbayín Bajo, con "Hasta los Güevos!... son sanos” (objetivo Salud y Bienestar); El Cotayo, con "#ElCotayupresta" (objetivo Educación de Calidad); el C. R. A de Viella, con “Igual dá" (Igualdad de Género); el de Granda, con “Pedaleando hacia la sostenibilidad “ (Energía Asequible y No Contaminante); el Condado de Noreña, con “Un huevo de oportunidades” (Reducción de las Desigualdades), el Hermanos Arregui, con “Ecogüevo: La ciudad verde" ( Ciudades y Comunidades Sostenibles); el de La Corredoria, con “Tierra, te quiero un Güevu” (Producción y Consumo Responsables); el Celestino Montoto Suárez, con “El sueño de la Tierra” (Acción Por el Clima); el Xentiquina, con “Hay un colegio en el fondo del mar, XENTIQUINA” ( Vida Submarina); el de Los Campones, con "¡No te la cargues!” (Vida de Ecosistemas Terrestres); y el de La Fresneda, con “Justice is the key” (Paz, Justicia e Instituciones Sólidas)