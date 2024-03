Los nuevos radares de Lugones superan las 300 multas al día y los carteros no dan abasto para repartir las notificaciones

Los nuevos radares instalados por el Ayuntamiento de Siero en el núcleo urbano de Lugones imponen, de media, más de trescientas sanciones al día por exceso de velocidad y están a punto de colapsar el servicio de Correos en la localidad. Según confirma a LA NUEVA ESPAÑA uno de ellos, los trabajadores del turno de tarde ya dedican casi íntegramente su jornada laboral a entregar las notificaciones de multas a los vecinos, dándose el caso de que un residente ha recibido dieciséis avisos de sanción en un solo día.

Los automovilistas consideran que la instalación de los radares a principios de año responde a un "afán recaudatorio" por parte del Ayuntamiento que el regidor, el socialista Ángel García, niega. "Esta situación me genera un gran malestar y pido disculpas en lo que se refiere a mi posición como Alcalde. Quizá teníamos que haberlo hecho de otra manera, o no poner los radares, pero también teníamos que tomar medidas con respecto a la cantidad de quejas y denuncias que nos llegaban de los vecinos por excesos de velocidad", afirma García, residente en Lugones.

Desde que el 8 de enero se instalaran nueve cajas de radares por los que van rotando dos cinemómetros se han registrado 15.000 multas por superar el límite de velocidad, establecido en 30 kilómetros por hora. Según los datos municipales, el 60% de las sanciones corresponden a velocidades de entre 48 y 50 kilómetros por hora; el 35%, de 50 a 60 km/h; el cuatro por ciento a las comprendidas entre 60 y 70 km/h, y un 1% a velocidades de más de 70 km/h. A partir de 51 km/h, la multa incluye retirada de puntos del carné.

Hasta el momento, el detector de la avenida de Les Bellotines es el que se lleva la palma. Por delante de él pasan a diario miles de conductores, muchos para dirigirse a sus puestos de trabajo. Entre ellos, Rosa Alonso, que ya ha recibido nueve multas y calcula que le van a llegar, al menos, cuarenta más. "Paso por esa zona dos veces al día, para ir y para volver a mi lugar de trabajo. Si contamos que febrero ha tenido 29 días, eso me supondrá cerca de 2.000 euros en multas", afirma. Alonso, que solo coge el coche por necesidad, asegura que "llevo diez años circulando a 50 kilómetros por hora por ese tramo para ir a trabajar y, de repente, el Ayuntamiento decidió en algún momento indeterminado colocar un radar que no ves y sin previo aviso".

La mujer, que reside en Colloto y trabaja en la oficina de Correos de Posada de Llanera, detalla que la congoja le llega por partida doble. "Como trabajo donde trabajo, se da la cómica situación de que yo misma he entregado un desproporcionado número de multas a ciudadanos de la zona". "Cuando llego a casa, lo primero que hago al entrar al portal es mirar para el buzón con el corazón encogido, pensando si me encontraré con una nueva notificación", añade.

Los vecinos hablan de "mala fe" en la aplicación de la norma. Sin embargo, Ángel García asegura que "la ley de Tráfico establece que en el casco urbano la velocidad tiene que estar limitada a 30 kilómetros por hora, y eso se marca desde la DGT, nosotros no ponemos las leyes". El regidor explica que hace más de un año "se pusieron varias señalizaciones y badenes, debido a la cantidad de denuncias recibidas por parte de los vecinos, quienes aseguraban que los conductores pasaban a velocidades excesivas, lo que suponía un peligro para la seguridad de los viandantes". Añade, además, que "creíamos que la gente tomaría conciencia y, aunque la instalación de radares era nuestra última opción, parece ser que es lo único que funciona".

Pese a ello, el Alcalde lamenta que "esta es una situación muy desagradable". Es más, afirma que "yo mismo he llegado a tener discusiones con amigos y familiares por ese motivo". En este sentido, indica que ni a él ni a los concejales que conforman el equipo de Gobierno les satisface la situación que están viviendo los conductores y vecinos sancionados. Sin embargo, dice que "no podemos hacer nada, porque desde el momento en el que el radar toma la fotografía, ya no depende de nosotros, está todo automatizado hasta que llega a Tráfico". De momento, y ante el aluvión de multas, se ha decidido retirar el radar de Les Bellotines.