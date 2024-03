Educación considera "cubierta" la demanda de plazas en las escuelas infantiles de Siero, tras "la mayor inversión en Escuelines"

"Siero es el concejo donde hemos realizado la mayor inversión y apuesta en esta primera fase de la red de Escuelines y gracias a esa apuesta, acabaremos con el problema de las listas de espera para conseguir plaza en las escuelas infantiles". Así se expresó este lunes la consejera de Educación, Lydia Espina, durante una visita al Colegio Rural Agrupado (CRA) de Viella, al que acudió respondiendo a una invitación del director del centro, Javier de la Roz. Asistieron, además, la concejala sierense de Educación, Eva Iglesias y la presidenta de la Asociación de Madres y Padres (Ampa), Juna Vismale.

La red autonómica de escuelas arrancará el curso 2024/2025 con un máximo de 822 plazas repartidas en treinta concejos. En Siero, serán dos los centros de nueva construcción los que se sumarán al proyecto. Uno de ellos, habilitado en el Colegio Público La Ería de Lugones y, el segundo, la nueva escuela de Pola de Siero. "Está previsto que ambos centros se pongan en marcha antes de finales de año, lo que va a dar servicio a las familias y reducir la lista de espera", enfatizó Espina.

En este sentido, la Consejera aseguró que "si no fuese así, porque tuviéramos muchos niños y niñas en Siero, pues abriramos otra sin ningún problema". "El objetivo es que ningun niño se quede sin plaza. Nuestro compromiso es clarísimo y trabajaremos mano a mano con el Consistorio, como hemos hecho hasta ahora", añadió la responsable autonómica.

Por otra parte, Espina indicó que la ampliación del Colegio Público de La Fresneda o de la Escuela Infantil La Manzana de Lugones "no son proyectos que estén ahora mismo sobre la mesa, lo que no quiere decir que no lo estén en un futuro". Respecto al centro de la urbanización sierense, la Consejera afirmó que "sabemos que hay mucha matrícula y estamos muy orgullosos de él por la implicación de toda la comunidad educativa y su funcionamiento, pero, de momento, es capaz de asumir a todo el alumnado de la zona, sin que hayamos detectado ningún problema al respecto". "Cuando lo haya, nos pondremos manos a la obra", aseguró.

Durante su visita al CRA de Viella, Lydia Espina pasó por el aula de los alumnos de quinto y sexto de Primaria, donde respondió a todas sus preguntas sobre su trayectoria como docente y sobre cómo había decidido introducirse en el mundo de la política. Antes de irse, los escolares le obsequiaron con un vaso de sidra que le hizo particular ilusión, ya que los colecciona. No quiso acabar su visita sin dar un consejo a los niños: "Cuando algo os guste mucho, no os rindáis aunque os resulte difícil. Sed perseverantes. Luchar por los sueños; esforzarse y trabajar para conseguirlos es una de las mejores virtudes de la vida".