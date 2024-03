Un voluntario ejemplar: Antonio Miguel Peinado, toda una vida dedicada a ayudar a los demás

"No me lo esperaba para nada. Me ha hecho mucha ilusión y ha sido muy gratificante". Son palabras de Antonio Miguel Peinado Coca, voluntario de Protección Civil de Siero desde hace 20 años y al que este lunes el Ayuntamiento rendía homenaje por su trayectoria colaborando con diferentes actos y eventos en el municipio a través de la organización. Al acto de reconocimiento asistieron el alcalde, Ángel García; el concejal de Deportes, Salud y Protección contra Incendios, Jesús Abad, y los coordinadores Saúl Ordiales y Laura Gutiérrez. El homenajeado recibió un reloj como detalle por todos estos años de servicio.

Peinado recuerda que decidió alistarse al voluntariado cuando lo prejubilaron de la mina: "No tenía nada que hacer y, en una ocasión, paseando por la calle, vi unos pasquines donde se pedía gente para colaborar". "Pensé que tenía que hacer algo, aquí sigo y aguantaré todo lo que pueda", añade.

Tantos años de servicio dan para muchas anécdotas y experiencias vividas. "Tuvimos muchos eventos a lo largo de este tiempo en los que colaboramos tanto con el Ayuntamiento de Siero como con la Policía Local o los bomberos", rememora antes de destacar "un incendio forestal en Hevia en el que tuvimos que prestar nuestra ayuda para cortar y retirar árboles que se habían caído a la carretera".

Como en todo, hay servicios muy buenos y otros que no lo son tanto, pero todos los recuerda con cariño. Cabalgatas de Reyes, desfiles, maratones o carreras ciclista son tan solo algunos de ellos. Sin embargo, el que más le ha marcado fue la comida que hacían los jubilados en el Mercado de Ganado de la Pola. "Se respiraba hermandad", afirma.

La misma hermandad y compañerismo que existe entre el resto de voluntarios con los que trabaja mano a mano en cada servicio. "Hay mucho compañerismo y nos llevamos todos muy bien", destaca. Por ello, hace un llamamiento para que el número de voluntarios crezca: "Animo a la gente joven, sobre todo, a que se apunte, porque ahora mismo somos muy pocos". Y es que, tal y como indica, actualmente Protección Civil de Siero cuenta con 12 voluntarios, mientras que "hace algunos años éramos muchos más de una treintena".

Peinado destaca que "al contrario de lo que mucha gente piensa, en la mayoría de las ocasiones, es un trabajo muy sencillo, en el que la única función a realizar es la de vigilancia". Además, "desde la propia organización, ofrecen cursillos gratuitos como primeros auxilios para que puedas desempeñar la labor". "Una tarea muy importante para la ciudadanía y que se agradece que nos la reconozcan, aunque la hacemos con todo el cariño y las ganas del mundo", concluye Antonio Miguel Peinado.