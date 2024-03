"Hay que ser realistas, el mundo ha cambiado: o te subes o quedas fuera"

Ángel García González (Moreda, 1974), alcalde de Siero desde 2015, notó ayer cómo se quitaba un gran peso de encima. El que llevaba sobre sus hombros desde que en agosto de 2022 finalizara la construcción de la macronave logística de Amazon en el polígono de Bobes. La complejidad macroeconómica derivada de la guerra de Ucrania paralizó los planes iniciales de la multinacional, que demoró en varias ocasiones el arranque de la nave sierense, mientras retrasaba o cancelaba otros proyectos similares en España. Ayer las dudas se despejaron.

–¿Cómo se encuentra ante el anuncio de la apertura?

–Pues la verdad es que, después de tanto tiempo luchando por este proyecto, estoy bastante tranquilo, bastante normal. Me gustaría estar por las nubes y dando saltos de alegría, pero no sé, soy un poco desastre y no soy capaz de disfrutar noticias tan buenas como esta (ríe).

–¿En algún momento vio peligrar el proyecto?

–Sí, desde luego, hubo varios momentos en que pensaba que no salía. Sobre todo antes de que se anunciara que iba a hacer en Asturias. Ahí es cuando más dudas tuve. Y una vez que se anunció y se puso en marcha, también hubo mucha inquietud tras el estallido de la guerra de Ucrania y, con ella, el aumento de la inflación y de los tipos de interés. También, hace unos meses, cuando la empresa anunció el retraso de la apertura de la nave de Extremadura y la renuncia a la de Aragón.

–Como alcalde, ¿se ha sentido siempre apoyado institucionalmente para que el proyecto saliera adelante?

–Sentí más apoyo una vez se hizo público en 2019 que el centro logístico iba a hacerse en Asturias. Ahí digamos que la maquinaria se puso a rodar y fue más fácil que la mayor parte de las organizaciones e instituciones mostraran su respaldo y echaran una mano. Fue más difícil defenderlo antes de que efectivamente se anunciara. Ahí fue más complicado promover el proyecto ante algunos sectores, ya que puede costar convencer a una parte de la sociedad de que existe una demanda de proyectos así.

–¿Es más difícil defender desde un partido de izquierdas una inversión de una multinacional del comercio «online» como Amazon?

–Yo en esto siempre he adoptado una posición muy realista y pragmática. Estamos en 2024 y el mundo ha cambiado: o te subes al mundo o te quedas fuera. Hay algunas organizaciones o sectores que quizá tienen ciertos complejos y que no han sabido evolucionar. A mí quizá me gustaría que existieran o no existieran ciertas cosas, pero lo cierto es que existe el consumo «online» y que existe Amazon, así que mi responsabilidad como alcalde es hacer todo lo posible por que Amazon se establezca en Siero, ya que ello será positivo tanto para el concejo como para toda Asturias, porque contribuirá a crear empleo y a dinamizar la economía local y regional. A lo largo de mi vida, por desgracia, he sido testigo de varios cierres de empresas en Siero, y no quiero que escenas como esas se repitan. Después de la salud, lo más importante para construir un proyecto personal es tener un trabajo. Amazon ha asegurado que el sueldo mínimo que cobrará un trabajador de la nave será de 1.700 euros, lo cual me parece una cantidad razonable.

–¿Es cierto que la empresa ya había comenzado a hacer contrataciones a través del almacén de Meres?

–Sí, así es. Como la empresa no quería que se supiera que la apertura estaba próxima, canalizaron las ofertas de empleo y las contrataciones a través sus instalaciones de Meres. No obstante, desde ayer la compañía ya está abriendo la selección de las 400 plazas de esta primera tanda, aunque también tienen proyectado incluir a aquel personal propio que quiera o pueda desplazarse.

–¿La apertura de la nave de Bobes servirá como acicate para otros proyectos que asoman en el horizonte, como el de la cadena de supermercados Costco?

–Sí, tanto el de Costco como otros que puedan venir. Insisto en lo que decía antes: creo que debemos adoptar un enfoque realista de la economía y, sobre todo, escuchar a los ciudadanos a pie de calle. Tenemos que saber realmente qué les parece que en Siero y en Asturias se establezcan estos u otros proyectos.