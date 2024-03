Los güevos pintos cogen tono con los pinceles de Mariana Fano y María Cimadevilla

Los «lienzos» que utilizan Mariana Fano y María Cimadevilla se los proporcionan las gallinas, las ocas o las codornices. Son huevos y el tamaño de su superficie, el granulado y la porosidad de cada tipo hace que la técnica usada para pintar y decorar sea diferente. Ambas artesanas expondrán y venderán sus creaciones en el Mercáu de Artesanía de Güevos Pintos que se celebrará en Pola de Siero del 28 al 31 de marzo y, también estarán el día grande de estas fiestas, el 2 de abril. Inmersas en la preparación de esta cita están estas dos artistas, con años de experiencia y guardianas de una de las tradiciones con más arraigo en laPola.

Cada una de ellas imprime carácter a sus creaciones. María Cimadevilla es polesa de nacimiento y lleva pintando huevos desde que tiene uso de razón, dice. «Aprendí la técnica de tinta china con Azucena Noval a los 9 años y desde entonces no he dejado de pintar utilizándola», explica. Aunque reconoce que intentó probar con otro tipo de pinturas, la del huevo cocido «es la que más me gusta, porque es la que me enseñaron desde pequeña y la que considero más tradicional».

Los huevos que suele utilizar esta artesana son habitualmente pinto de oca, gallina, pato y codorniz: «Comienzo cociendo el huevo, durante mucho tiempo para que quede bien hecho y no se etropee con el paso del tiempo». En su caso, es necesario pintar cuando la pieza esté caliente, «y cuanto más caliente, mejor», subraya. De esta manera, «se consigue que la pintura quede mejor fijada».

La técnica del huevo cocido o tinta china no permite hacer dibujos muy complicados ya que «hay que hacerlo de forma rápida, limpia y precisa para que no se enfríe ni se manche», explica María Cimadevilla. Primero, dibuja con rotring o plumilla los motivos tradicionales asturianos para, posteriormente, pintarlos con la tinta. «No utilizo calcos ni plantillas, dibujo directamente a mano sobre el huevo», indica. Finalmente, «les doy una capa de barniz para protegerlos y en la parte posterior escribo un refrán tradicional».

Y es que María Cimadevilla siempre ha vivido los Güevos Pintos como lo que es, una tradición. «Nunca he tomado el vermú de la fiesta en Les Campes y nunca he visto la bendición, porque siempre me ha tocado vivir nuestra fiesta desde la barrera», cuenta. Lamenta que, debido a cuestiones profesionales y personales, actualmente tiene menos tiempo y hace menos decoraciones: «Los años van pasando y aquí sigo pintando por amor al arte y a la tradición. La verdad es que me daría mucha pena dejarlo». Su madre, Loreto Fuentes, es quien le echa una mano elaborando «las cestas de mimbre donde van mis 'asturianinos' y haciendo sus trajes regionales».

María Cimadevilla, con varias de sus creaciones entre las manos. / L. R.

Por su parte, a Mariana Fano le gusta innovar. Entrar en su estudio es como hacerlo en una auténtica galería de arte. En huevos de gallina ha pintado algunas de las obras pictóricas más famosas, como «Las Meninas» de Velázquez o la «Gioconda» de Leonardo da Vinci.

Fano entró a formar parte de las artesanas de Güevos Pintos en el año 2010, cuando terminó sus estudios de Bellas Artes, animada por su padre. Hoy en día trabaja de manera distinta a sus comienzos. Usa la que se denomina como técnica del vaciado. «Lo primero que hago es vaciar los huevos a través de un pequeño orificio en la base de la pieza, para que después no quede a la vista y, a continuación, los relleno por dentro con agua caliente y vinagre y los meto en una bañera con la misma mezcla, para limpiar cualquier resto», dice.

Una vez que el huevo está seco, la artesana los rellena con espuma de poliuretano y «una vez que toma consistencia, lijo los restos y ya puedo comenzar a pintarlos». Normalmente, y aunque ha utilizado otro tipo de pinturas, la mayoría de sus obras están realizadas con acuarela. Sin contar el tiempo que dedica a preparar cada una de las piezas, Fano puede llegar a tardar más de dos horas en terminar sus decoraciones. Eso si no hablamos de las reproducciones de obras de arte, con las que «puedo estar más de un mes». Finalmente, les aplica un barniz muy denso, lo que permite convertirlos en un recuerdo «para toda la vida».

Entre sus creaciones también hay escenas tradicionales y otras que aúnan innovación y tradición, como «los güevos en blanco y negro, reproducciones de fotografías antiguas de Asturias».

Una de sus innovaciones de más éxito son los retratos de perros y gatos, con los que repetirá este año.