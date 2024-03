Asturias, un polo en el nuevo mapa de Amazon

En la última fase de selección realizada por Amazon para ubicar un centro logístico estratégico para el norte de España, Asturias compitió con Vitoria, capital de Álava. Atrás habían quedado 40 localidades inicialmente consideradas, como Santander, León o Logroño. Finalmente, el Principado fue el territorio elegido. Descartadas otras opciones dentro de la región –el polígono de Olloniego y la Zalia, aún por desarrollar–, el complejo del gigante estadounidense de comercio electrónico se ubicó en Bobes, un espacio industrial en el concejo de Siero. Es ahí donde, si nada se tuerce, a comienzos de septiembre empezará a funcionar la undécima macronave de la multinacional en España, que ocupará 175.000 metros cuadrados. Habida cuenta de que la más cercana en el norte peninsular está en Zaragoza (en origen eran dos, pero una ha sido finalmente alquilada) y que la prevista para Badajoz no abrirá en al menos dos años (aunque por ahora la empresa descarta venderla), la de Siero despunta como un polo clave en la cornisa cantábrica y el noroeste del país, así como para Portugal.

Después de que la guerra de Ucrania agravara la crisis inflacionaria y de que menguaran las optimistas expectativas del consumo "online" generadas en los primeros meses de la pandemia, Amazon acometió una reestructuración de sus planes a escala mundial que, cómo no, afectó también a las inversiones previstas para España. Ese ha sido el motivo por el que la nave de Bobes echará a andar dos años después de que finalizara su construcción, en agosto de 2022. Contando con este, son once los centros logísticos de la multinacional en España: El Prat de Llobregat (Barcelona), El Far d’Empordà (Gerona), San Fernando de Henares y Alcalá de Henares (ambos en Madrid); dos en Illescas (Toledo), Dos Hermanas (Sevilla), Onda (Valencia), Corvera (Murcia) y Zaragoza.

Todos ellos son centros de "primera milla", como se les conoce en el sector de la distribución: aquellos donde se clasifican y empaquetan los productos enviados por los proveedores, y que son redirigidos a los almacenes de "última milla", ubicados cerca de las ciudades para la entrega de los paquetes al cliente final. Un ejemplo de estos últimos es el de Meres.

"Amazon ha situado a Asturias en el mapa nacional de la logística, esto no es una inversión cualquiera", afirmó ayer el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres, uno de los nombres clave en la interlocución con la compañía estadounidense desde que ésta manifestara el 23 de marzo de 2019 su interés por edificar un posible centro logístico en Asturias. Comenzó entonces una larga y difícil negociación para atraer a la región el proyecto de la multinacional. Un proceso en el que, como recordó Paniceres, fueron también "esenciales" dos dirigentes del Principado en las dos anteriores legislaturas: el exvicepresidente Juan Cofiño y el exconsejero de Infraestructuras Fernando Lastra.

"En aquel momento, Bobes era una selva, estaba absolutamente abandonado", recordó Paniceres, que volvió a subrayar el "efecto Amazon" generado en el polígono sierense con el mero anuncio de la inversión.

Un efecto que, según remarcó ayer la consejera de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico, Nieves Roqueñí, se sigue produciendo. "El polígono despierta interés y tenemos muchas peticiones para reservar parcelas; ayer mismo firmamos dos ventas. Es un terreno muy bien situado en la zona central de Asturias, y sin duda tendrá demanda para la instalación de empresas de todo tipo", indicó Roqueñí, que avanzó que Sogepsa, entidad pública de promoción de suelo industrial, "ya está trabajando en los viales de la fase 3 del polígono".

Mientras tanto, poco a poco el portal de ofertas de empleo de Amazon (www.amazon.jobs) va incrementando el listado de puestos disponibles para Siero. Ayer se incluyó uno de ingeniero de automatización y otro de planificador de ingeniería de mantenimiento y fiabilidad. También hay de ingeniero informático, responsable de mantenimiento, técnico de prevención de riesgos laborales y médico.

La utilización de máquinas autónomas en los procesos de recepción, identificación, clasificación, empaquetado y envío de los productos es una de las grandes apuestas de Amazon en los últimos años. De hecho, en 2020 la multinacional puso en marcha un programa específico de formación para que sus empleados aprendan a trabajar con robots en su día a día, lo cual, según la compañía, ha generado 700 nuevos tipos de empleo. Fuentes de la empresa señalaron que en el complejo de Bobes también se impartirán cursos formativos iniciales para los profesionales que se vayan incorporando. La primera tanda, prevista para septiembre, será de unos 400 trabajadores, hasta culminar en 1.500 en un plazo de tres años.

Actualmente la compañía utiliza unos 750.000 robots móviles en todo el mundo. Estos, según los expertos tecnológicos de la empresa, contribuyen a reducir en un 15% y un 18%, respectivamente, las tasas

Los robots que se utilizarán en Bobes: entre el aumento de eficiencia y la "deshumanización"

De los 175.000 metros cuadrados de superficie con que cuenta el complejo logístico de Bobes (Siero), alrededor de 40.000 estarán ocupados por robots. Esto implica que el centro sierense será uno de los seis "altamente robotizados" que tiene la multinacional en España, siendo los otros cinco los de

de incidentes y las pérdidas de tiempo. Esta robotización también ha despertado rechazos. En Estados Unidos y Reindo Unido ha habido protestas sindicales en los últimos años por considerar que Amazon "está tratando a sus empleados humanos como si también fueran robots".

