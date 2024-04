"La novedad para el próximo Carmín es que quizás lo tenga que hacer el Ayuntamiento"

Lucía Noval es la presidenta de la Sociedad de Festejos de Pola de Siero, organizadora de los Güevos Pintos, cuyo "día grande" se celebra mañana.

–Accedió a la presidencia de la Sociedad de Festejos de Pola a finales de 2020, ¿con qué se encontró?

–Era bastante complicado todo, porque había varias cuentas de banco y todas estaban en números rojos. Había numerosas deudas con proveedores y la mayoría no presentaban facturas, con lo que lo complicaba todo bastante. La sede estaba prácticamente destrozada. El patrimonio era inexistente, había problemas de humedad...Hacía meses que la luz estaba cortada y ni siquiera lo sabíamos. Además, faltaba toda la documentación, que debería haberse mantenido allí desde 1968, y tuvimos que empezar prácticamente de cero. El modelo de fiestas que se llevaba a cabo sufría de una dejadez absoluta, porque muchas tradiciones se habían perdido al haberlas dejado de organizar. Fue muy complejo decirle a la gente que éramos nuevos y que confiaran en nosotros.

–¿Cuáles han sido las principales tradiciones que han recuperado?

–Hemos creado varias iniciativas para recuperar tradiciones de la Pola que se habían perdido, como impulsar de nuevo la fiesta de les Comadres en la plaza cubierta o recuperar los hornos para que la gente cociera allí sus bollos; y la verbena y las meriendas del jueves y el viernes con carácter gratuito. Con respecto a Güevos Pintos, volvió el concurso escolar de carteles. En general, recuperamos la colaboración con otros colectivos.

–¿Qué iniciativas han llevado a cabo para mejorar las fiestas?

–En primer lugar, hemos modernizado la comunicación con la ciudadanía, a través de la creación de una nueva página web por primera vez en la historia de la Sociedad de Festejos, además de impulsar un concurso de carteles a nivel nacional. Creamos por primera vez los talleres de bollos preñaos en los colegios y nos inventamos el concurso de tortillas salonas en Comadres. También comenzamos un nuevo concurso de pintura para Güevos Pintos y nació el "Festiprau" en El Carmín, como una alternativa de ocio. Mejoramos la gestión del prao de La Sobatiella e incluimos más efectivos de seguridad, consiguiendo que, en la última edición, hubiera el menor número de incidencias en toda la historia.

–Estamos en plena celebración de los Güevos Pintos, pero ¿tienen pensada ya alguna novedad para el próximo Carmín?

–Quién sabe. Lo único que le puedo decir es que quizá la novedad sea que lo tenga que organizar el Ayuntamiento, para que vean con las dificultades con las que nos encontramos.

–¿Esa falta de colaboración que denuncian por parte del Ayuntamiento es uno de los motivos por los cuáles ha anunciado su intención de no presentarse a la reelección?

–Cuando empezamos, éramos muy conscientes de que esto iba a ser una carrera de fondo. Lo que no valoramos fueron las trabas que se nos iban a poner desde el Ayuntamiento. No estamos dispuestos a trabajar voluntariamente para hacerles el trabajo a ellos. La burocracia es excesiva, sobre todo para cubrirse las espaldas. Hay falta de regulación y desinterés en elaborar una normativa, lo que nos deja totalmente desamparados. Esto lo que hace es que, al final, haya cosas que se queden sin hacer, o que tengamos que correr nosotros con toda la responsabilidad.

–Con la experiencia acumulada, ¿les queda alguna espinita clavada?

–Creo que no fuimos capaces de trasladar el malestar que tenemos a la gente de la Pola, aunque no vamos a realizar ningún comunicado, porque no es nuestro estilo. Para nosotros, el tejido asociativo es un motor muy importante que conserva las costumbres y las tradiciones únicas en la Pola. Lo que nos llama la atención es que el Ayuntamiento no es capaz de impulsar ese activo que, si se pierde, va a ser imposible de recuperar. A pesar de que nos consta que para ellos es muy importante presumir de todas estas tradiciones polesas, tanto es así que la carroza más importante del Día de América en Asturias fue la de nuestras fiestas. Sin embargo, luego son totalmente incapaces de tener una conversación con nosotros, preguntarnos si necesitamos algo o, incluso, de hacer simplemente sus funciones.