El alcalde de Siero "respeta" la sentencia que condena al jefe accidental de Policía Local: "Si el fallo obliga a tomar medidas inmediatas se hará"

El alcalde de Siero, Ángel García, ha aseverado este jueves que "lógicamente, y como no podia ser de otra manera, respeta la sentencia" que afecta al jefe accidental de la Policía Local, Fidel Fernández, si bien señaló que habrá que ser "cautelosos" puesto que el "procedimiento aún no está cerrado porque cabe recurso".

"No obstante, acatar la sentencia y, evidentemente, aquello a lo que nos obigue la sentencia lo ejecutaremos entre hoy y mañana si el fallo ordena tomar alguna medida de manera inmediata", señaló. El Ayuntamiento de Siero aún no ha recibido la sentencia, según fuentes consultadas por este periódico. Por este motivo, hoy no se ha precisado si se tomará la decisión de cesar a Fernández o no como jefe de la Policía local.

Fidel Fernández ha sido condenado a un año y seis meses de prisión por un delito contra la integridad moral por vejar y humillar a un subordinado y "a la pena accesoria de inhabilitación especial para el desempeño de la profesión de policía durante el tiempo de la condena". Contra el fallo, con fecha de 3 abril, cabe interponer recurso de apelación ante el Juzgado de lo Penal número 2 de Oviedo para su resolución por parte de la Audiencia Provincial. El Juzgado considera que Fernández abusó de su superioridad jerárquica "de forma constante y prolongada", dirigiendo al agente "expresiones vejatorias, comportándose con él de forma hostil, colocándole en situaciones humillantes, faltándole al respeto e imponiéndole tareas innecesarias". Entre otras cosas, el fallo recoge que el subordinado recibió insultos como "payaso" o "sunormal", tal y como aparecieron escritos en un grupo de WhatsApp que compartían varios agentes.

El portavoz del Partido Popular de Siero, Juan Luis Berros, también se refirió este jueves al asunto y destacó que, con la sentencia en la mano, puede entenderse que el alcalde "fue cómplice de los abusos" cometidos por el jefe accidental de la Policía. "El alcalde aparece en dos párrafos de la sentencia, en los que dice que cada vez que el jefe accidental de la Policía pedía al alcalde realizar alguna actuación que supusiese una vejación contra ese agente de Policía en concreto, era sospechosamente rápida la autorización por parte del alcalde para que si hiciese efectiva", indicó el portavoz popular.