La polémica de la cafetera de Siero continúa y PP, Podemos y Vox piden la documentación del caso: "El tema no está aclarado"

La polémica por la cafetera de 1.225 euros adquirida por el Ayuntamiento de Siero no cesa. Parte de la oposición reclamó ayer más explicaciones y entiende que "queda mucho por aclarar" pese a las manifestaciones públicas del alcalde, Ángel García. Así lo afirma Podemos, formación que denunció el caso, mientras que el PP asegura que exigirá en el próximo pleno todos los documentos y soportes contractuales que hacen referencia a una compra cuyo gasto, señala Vox, es "desproporcionado", por lo que confía en que la Intervención municipal no dé de paso la operación. Por su parte, la Plataforma Vecinal de La Fresneda (PVF) da el asunto por zanjado e Izquierda Unida (IU) destaca su "compromiso con la transparencia sobre el uso de los recursos públicos" si bien entiende que el gobierno local ha sido "transparente" en este caso.

Este asunto salió a la luz en el último pleno tras una pregunta de la portavoz de Podemos, Silvia Tárano, acerca de la existencia de una factura por valor de 1.225 euros cuyo concepto, según la relación que es pública en el apartado de transparencia de la web municipal, era "cafetera superautomática para despacho de Alcaldía". La formación morada difundió a través de redes con la pregunta y la respuesta que dio el regidor -que consistió en invitar a la Corporación a café y a proponer que se trajera bizcocho para acompañar- y el vídeo se hizo viral. Este pasado martes Ángel García dio una rueda de prensa para asegurar que la cafetera existente en su despacho "no había costado nada al Ayuntamiento" y que era un aparato de vending, por lo que solo se pagaba por los cafés que se tomaban. Mostró las facturas de la compra de café, leche en polvo y utensilios para servirlo como vasos y otros, por valor de algo más de cuatrocientos euros. Especificó, eso sí, que la cafetera de más de 1.200 euros sí existía, pero estaba en las dependencias del área de Urbanismo.

"Las explicaciones dadas por el alcalde de Siero sobre la existencia de una cafetera en su despacho empeoran la situación de los gastos para uso propio que se están dando en el Ayuntamiento. Además de ser unas explicaciones tardías, son insuficientes y preocupantes, pues ahora se habla de otro gasto para la concejalía de Urbanismo de 1.225 euros en una cafetera para el equipo de gobierno y sus visitas", dijo ayer Silvia Tárano. La edil de Podemos señaló que "sorprende que nos haya invitado a probar el café en su despacho sabiendo que la cafetera estaba en otro lugar". "Pero nos resulta igual de injustificable el gasto. El personal funcionario de Urbanismo paga sus propios cafés, no tiene ningún pase que la ciudadanía tenga que asumir semejante gasto para los cafés del equipo de gobierno", añadió.

Tárano concluyó que su formación pedirá explicaciones "por las incongruencias que afloran tras esta última versión de los hechos del regidor". "Deberá aclarar por qué el concepto de la factura, que cualquier persona puede veren la web de transparencia, es 'cafetera superautomatica para despacho de Alcaldía' y, dado que afirma que la de su despacho es un vending, en qué procedimiento de licitación o en qué contrato menor se formalizó esa concesión administrativa" afirman desde la formación morada.

El portavoz municipal del PP, Juan Luis Berros, destacó que solicitará explicaciones y documentos sobre estas operaciones y aseveró que "después de las justificaciones del Alcalde, no es solo que el asunto no esté aclarado, sino que ahora hay muchas más dudas que antes". Una de las que le surgen al concejal es que "en los contratos de vending, una empresa te cede una máquina para obtener un rendimiento". En este caso, "en el que es un electrodoméstico de alta gama que está en un despacho, bajo llave, por lo que no ofrece ningún servicio público, me pregunto de dónde saca el beneficio la compañía o si existe algún otro tipo de acuerdo", plantea Berros. Y añade que, "si esto fuera así, ¿a cambio de qué?".

Por su parte, Josué Velasco, portavoz de Vox Siero, indica que "lo cierto es que todo este lío lo ha provocado el Alcalde, él solito se ha metido en ello debido a su actitud en el pleno". "Durante el mismo quedó claro que la cafetera estaba en su despacho y por ello invitaba a la oposición a tomar café pero pidiendo que llevara pastas. La realidad es el hecho de que la cafetera esté en Urbanismo o en su despacho, que consideramos que se trata de un gasto desproporcionado e injustificado, que cuando desde Intervención se revisen las facturas de alcaldía, esperamos que se le obligue a devolver la cuantia de la misma por ser un bien inventariable y no justificado", explicó. A su juicio, "esto solo es la punta del iceberg" de la "realidad que se vive en el cortijo del Ayuntamiento de Siero", añadió.

La Plataforma Vecinal de La Fresneda e Izquierda Unida, son los dos partidos que dan por zanjado el asunto. Mientras que la concejala de la PVF, Alejandra Cuadriello, sentencia que "el tema ya no tiene más recorrido", Teresa Álvarez (IU) cree que aunque un poco a destiempo, el gobierno fue transparente en torno a este asunto. Probablemente, si el alcalde hubiera dado antes las explicaciones no se habría armado tanto revuelo".

"Este asunto, que ya podemos bautizar como el 'cafeteragate', me lleva a dos cuestiones fundamentales. Por una parte, el necesario compromiso con la transparencia sobre el uso de los recursos públicos. Este compromiso es fundamental para Izquierda Unida porque tiene que ver con el sentido mismo de las instituciones al servicio de la ciudadanía. Por eso defendemos un Ayuntamiento con paredes de cristal desde el que cualquiera pueda ver lo que sucede. Y lo defendemos porque ese compromiso con la transparencia está estrechamente vinculado a la credibilidad de las propias instituciones públicas. Y en este caso, aunque un poco a destiempo, el gobierno fue transparente en torno a este asunto. Probablemente si el alcalde hubiera dado antes las explicaciones no se habría armado tanto revuelo", señaló.

La segunda cuestión a la que se refirió y quiso destacar fue que "ha llegado el momento de devolver la política al centro de las instituciones; pero de la política que está al servicio de la ciudadanía, al servicio de mejorar sus condiciones de vida". "Pero eso no es lo que está pasando, lamentablemente. Otro pleno más asistimos a otro espectáculo en lo que se busca es únicamente la algarabía mediática a cuenta de una 'fake news', en una muestra de populismo. Pero estas algarabías solo sirven para socavar la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Pero no se puede intentar ganar en los medios lo que simplemente no se es capaz de ganar en la calle y en las instituciones. Esa es la forma típica de actuar de la ultraderecha", concluyó.

Por su parte, el alcalde de Siero, tras las explicaciones que ofreció el martes, se refirió ayer al asunto a preguntas de LA NUEVA ESPAÑA. "Desde Alcaldía, se compró una cafetera con un coste de 1.225 euros y, cuando se nos ofreció la del contrato de vending, lo que hicimos fue trasladar esa primera cafetera al edificio de Urbanismo. Sin que la segunda tuviera ningún tipo de coste para este Ayuntamiento". "Ante una acusación de este tipo, que es bastante grave, me gustaría que alguno de ellos presentara esa factura de los supuestos 9.000 euros que costó la máquina", les invita García, refiriéndose a que llegó a decirse que la factura era un primer pago y el coste del aparato podía ser más elevado, en concreto, en torno a esa cifra de nueve mil euros.