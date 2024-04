Ángel García, sobre la denuncia del PP: "Los votos hay que ganárselos con trabajo, no a base de denunciar al Alcalde"

"El PP tiene que aspirar es a ganar la Alcaldía con su trabajo, con sus propuestas y con el voto del ciudadano, no a base de estar denunciándome sistemáticamente". Es la reflexión del alcalde de Siero, Ángel García, ante la denuncia del PP por lo que la formación considera una cesión irregular de instalaciones deportivas como la de El Bayu, en la Pola, o las de Santa Bárbara, en Lugones.

Ángel García reconoce que "ya he perdido la cuenta de la cantidad de denuncias que he sufrido a lo largo de este tiempo". Cree que "se da la circunstancia de que algunos partidos políticos, que no son capaces de ganar las elecciones democráticamente, lo que intentan con la vía judicial es que yo tenga que dimitir". Y es que según ha explicado el regidor, en su partido "tenemos un código ético que establece que si te abren un juicio oral por la vía penal, en determinados supuestos, tendría que dimitir y por eso emplean el sistema de denuncias sistemáticas y, además, por la vía penal y no la administrativa".

A esto se une el hecho de que "lo pagan con dinero público, porque con la aportación al grupo es con lo que pagan el abogado, tienen acceso a la justicia gratuita, y si pierden, a ellos no les pasa nada". "Por contra, a mí, cuando me denuncian, como es este caso, tengo que nombrarme un abogado y un procurador que tengo que pagar de mi bolsillo", dijo. Solo cuando el proceso finalice y, únicamente, en caso de ser declarado inocente y que la denuncia se archive, "tengo derecho a que se me reembolso el dinero de los gastos generados por el juicio".

El portavoz del Partido Popular sierense, Juan Luis Berros, en representación de su Grupo Municipal, interpuso el jueves en el Juzgado de Instrucción número 3 de Siero una denuncia por vía penal contra el Alcalde, por "malversación de patrimonio público en la categoría de administraciones desleales", motivada por la cesión de algunas instalaciones deportivas que según ya había explicado el PP no se ajustaría a los procedimientos correspondientes.

En este sentido, el regidor ha asegurado que "nosotros hemos mejorado el uso, pero en Siero hay más de 300 asociaciones utilizando más de 100 locales o instalaciones públicas, y todas hacen la utilización del espacio a través de la misma fórmula jurídica que las que se denuncian ahora". El edil ha hecho referencia a la Asociación de Amas de Casa, la Casa de la Música, los centros de mayores, Cáritas, Cruz Roja o la Asociación Nora, entre otras. "Todos ellos están en un local cedido, incluso, con menos tramitación administrativa y menos documentación que los que se denuncian y, además, no pagan por el uso de las instalaciones". García añadió, además, que "el Ayuntamiento paga, además, en muchos de los casos, los suministros de agua, luz y les damos subvención".

Ángel García hizo alusión también a la situación que padece a causa de estas demandas que "siempre son de los mismos: Sipla, PP y Podemos". "Me veo sometido a que me preguntéis, a salir en la prensa, a que se siembren dudas sobre mi persona sistemáticamente y al desgaste mental y físico que todo esto conlleva", dijo. Algo, que no solo sufre él, sino también "mi salud y mi familia".

Por otra parte, lamenta lo injusto de "tener que asumir la responsabilidad por cosas que no he hecho siendo consciente de que se esté cometiendo ninguna irregularidad". Afirma que "yo asumiré las consecuencias en caso de ser culpable, pero ¿qué ocurre con el demandante si la denuncia se archiva? Tendría que tener también algún tipo de consecuencia", añadió.

"Es una situación que puedo garantizar que, hasta que te acostumbras, es muy desagradable. Afortunadamente, estoy muy entrenado y duermo con la conciencia muy tranquila", concluye Ángel García.